"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin altında seyredecek

19 Nisan 2026, Pazar 21:58
Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağış görülecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların görüleceğini belirten Özdemirci, hafta başında yağışların özellikle doğu kesimlerde etkili olacağını söyledi.

Yarın, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, yağışların Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını vurguladı.

Özdemirci, salı günü Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağış görüleceğini anlatarak, aynı gün kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını, Marmara genelinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını belirtti.

Çarşamba günü yağış alanının genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında görüleceğine işaret eden Özdemirci, "Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların süreceği tahmin ediliyor." bilgisini verdi.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirterek, bu durumun hafta boyunca devam edeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, salı ve çarşamba günü sağanak beklendiğini ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkacağını ancak çarşamba günü ise 13 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.

Özdemirci, Ankara'da yarın parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağına dikkati çekerek, "Başkentte sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor." dedi.

İzmir'de ise pazartesi ve salı parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirten Özdemirci, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak görüleceğini, kentte en yüksek sıcaklığının hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olmasının beklendiğini kaydetti.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    Dijitalde her çocuk suçlu değil

    19. Risale-i Nur Kongresine bekliyoruz

    Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin altında seyredecek

    Brezilya: Savaş çılgınlığını durdurun!

    Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama oldu: 23 kişi öldü

    Esnaf, fiyatlara tepki gösterdi

    Kurbanlık fiyatları belli oldu

    Siyonizm tasarısına tepki olarak belediye binasına Filistin bayrağı astı

    "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"

    Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin

    Çocuklarımızı dijital dünyadan koruyalım

    'Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek'

    Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

    İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak

    Fenerbahçe'nin borcu 27 milyarı geçti

    İlk Hac kafilesi yola çıktı

    Polisler okullarda

    İsrail esirlere işkence yapıyor

    Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

