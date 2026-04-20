Yerebatan Sarnıcı'na ziyaretçi akını

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücretinin Türk vatandaşlarına 1 Türk Lirası olarak belirlemesinin ardından ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Sarnıcı ziyaret eden bir vatandaş 25 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen ilk kez ziyarete gelebildiğini belirterek, "İBB'nin elinden alınmasa daha iyi olur çünkü İmamoğlu buraya çok emek verdi. Yıllardan beri alınmıyordu şimdi niye alınıyor?" diye sordu.

Emekli bir vatandaş da 1990 yılından beri İstanbul'da yaşadığını ancak ilk kez Yerebatan Sarnıcını ziyaret edebildiğini söyleyerek, "Vallahi girişler pahalıydı" dedi. AA

