Müslüman adaylar yine ilklere imza attı

ABD’de önceki gün yapılan yerel seçimlerde Amerikalı Müslüman adaylar da sandıktan zaferle çıktı.

Seçimlerden çıkan ilk sonuçlara göre, ABD’de Arap kökenli Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı Michigan’ın Dearborn şehrinde ilk kez bir Arap-Amerikan Müslüman aday belediye başkanlığına seçildi. Demokrat Parti’den eyalet temsilcisi 30 yaşındaki Abdullah Hammoud, 65 yaşındaki Cumhuriyetçi rakibine 10 puan fark atarak 100 bin nüfuslu Dearborn’un yeni belediye başkanı oldu. Lübnan kökenli Hammoud, zaferini inancı ve ırkıyla alay edilenlere adayarak, “Bu, isimleri hoş karşılanmayan, bozuk İngilizceleri nedeniyle küçük düşürülen ebeveynlerimizin, büyüklerimizin herkes kadar Amerikalı olduğunun kanıtıdır.” ifadesini kullandı.

Hamtrack şehrinin ilk Müslüman belediye başkanı

Yine Michigan eyaletinin Hamtrack şehrinde 42 yaşındaki Amer Ghalib, 16 yıldır belediye başkanı olan 66 yaşındaki rakibini, yüzde 31’e karşı yüzde 68 oy ile yarış dışı bırakarak ilk Müslüman belediye başkanı seçildi. Yaklaşık 30 bin nüfuslu Hamtrack’ın şehir sıfatını aldığı 100 yıldan bu yana Polonya kökenli belediye başkanları tarafından yönetildiği, ilk defa bu seçimlerde koltuğa Yemen kökenli Müslüman bir başkanın oturacağı kaydedildi.

New York Belediye Meclisi’ne ilk Müslüman kadın üye seçildi

Önceki günkü seçimlerde ilk defa Müslüman Amerikalı kadın aday, New York şehri belediye meclisine girmeyi başardı. Bangladeş kökenli Shahana Hanif, New York tarihinde bir ilke imza atarak New York Şehri Belediye Meclisi’ne seçilen ilk Müslüman kadın üye oldu.