Yaz geldi ama tatil yapan yok

Türkiye’de orta hâlli vatandaş için hayal olan tatil, artık yabancıya da pahalı gelmeye başladı. Bu yıl 64 milyar dolar gelir beklenen turizm sektöründe işletmeler sıkıntılı, esnaf şikâyet ediyor. Girdi maliyetlerinden kaynaklanan yüksek konaklama ücretleri, Türkiye’yi yabancılar için de pahalı hâle getirdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği İzmir Başkanı Kıvanç Meriç, esas problemin Türkiye’deki ekonomik şartlardan kaynaklandığını ifade ederek, “Türkiye, turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir destinasyon hâline geldi. Bu tabloyu tersine çevirmek için acil çözümlere ihtiyacımız var.” dedi. Haber Merkezi

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