"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Trump'ın "Gazze'de ateşkes" açıklaması İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı

29 Haziran 2025, Pazar 02:52
İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

"Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"
Trump: İsrail'in "hayatta kalması" için savaşıyoruz

 

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

 

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir müzakerelerine vakıf ismi açıklanmayan yetkililer, Trump’ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Hamas ve Netanyahu'nun tutumlarında değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığı, Trump'ın sözlerinin "siyasi temenniden ibaret" olduğu değerlendirmesine bulundu.

 

Yetkililere göre, ABD yönetimi, bölgede normalleşme anlaşmalarını genişletmenin önünü açmak amacıyla ateşkes, İsrailli esirlerin iadesi ve savaşın sona ermesini içeren kapsamlı bir anlaşmayı destekliyor.

Ancak yetkililer, Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuşan Trump’ın iyimserliğinin neye dayandığını anlayamadıklarını ifade etti.

Takas anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme sağlandığına dair kendilerine bir bildirim yapılmadığını kaydeden yetkililer, Katar ve Mısır arabuluculuğunda perde arkasında bazı temasların sürdüğünü ancak bu görüşmelerin şu ana kadar bir sonuca ya da ilerlemeye yol açmadığını aktardı.

Ayrıca yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bölgeye yapacağı iddia edilen ziyarete ilişkin haberleri yalanladı ve böyle bir ziyaretin planlanmadığını aktardı.

İsrailli yetkililer, Trump'ın İsrail-İran çatışmasının sona ermesinin ardından oluşan ivmeyi değerlendirerek yeni bir siyasi başarı elde etmeye çalıştığını düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını vermişti.

Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın "Gazze'de ateşkes" açıklaması İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı

    Şatafat bizi 3. dünya ülkesi yapıyor

    Ciğerlerimiz yanıyor

    Eski bakan yardımcısı 8 şirketin YK üyesi

    Asgarî ücrete zam yapılmayacak

    Çifte standart AB değerlerine yakışmıyor

    Eşitsizlik büyüyor

    Türkiye konut ve kirada OECD’yi solladı

    Yayla: Mevcut anayasa ‘Kemalizm’ dayatıyor

    Demokrasilerde medya hür olmalı

    AKP’nin YSK temsilcisinden kurultay davası açıklaması: Sistem allak bullak olur

    Kıyılar özelleşebilecek

    İran: Avrupa adil olmalı

    Erzurum-Oltu'da taş ocağında göçük meydana geldi: Ölü sayısı 3'e yükseldi

    Uysal: Karar kabul edilemez

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şatafat bizi 3. dünya ülkesi yapıyor
    Genel

    Eski bakan yardımcısı 8 şirketin YK üyesi
    Genel

    Trump'ın "Gazze'de ateşkes" açıklaması İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı
    Genel

    Ciğerlerimiz yanıyor
    Genel

    Asgarî ücrete zam yapılmayacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bediüzzaman, Elazığ’da rahmetle yad edildi
    Genel

    Neşriyat temsilcilerimiz Barla’da geleceğe ışık tutuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.