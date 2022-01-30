Myanmar’da yardım ihtiyacı katlanarak artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews, Myanmar’da insanî yardım ihtiyacının katlanarak arttığını söyledi.

Straits Times’ın haberine göre Andrews, Myanmar’ın ekonomisinin çöküşte ve ülkenin çatışmalara batmış durumda olduğunu, burada insanî yardım ihtiyacının katlanarak arttığını belirtti. Uluslar arası toplumun, Myanmar ordusuna baskı yapmak için çok daha fazlasını yapabileceğine işaret eden Andrews, “Nereden bakarsanız bakın, ülkedeki şartlarda bir bozulma var. Gereken yerde insanî yardım almanın zorlukları oldukça önemli.” dedi. Myanmar’a girmesine izin verilmeyen Andrews, ordunun bütün meşrûiyetini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bölgedeki en büyük ordulardan biri; çok gelişmiş silâhlara erişimleri var, bunları kullanımları ve gaddarlıkları konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını gösterdi. Ama sonuç şu ki bu işe yaramayacak çünkü sahip oldukları tek şey bu. Ülkede meşrûiyetleri yok. Muhalefet çok güçlü. Geniş, derin ve birden fazla nesli kapsıyor.”