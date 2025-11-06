Mahmut Arıkan: Hiçbir anlaşmaya uymuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Arıkan, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’de saldırılara devam ettiğini belirterek, “Bu nasıl bir ateşkes, bu garantörler nasıl garantörse 10 Ekim’den bugüne terörist İsrail, 200’den fazla ateşkes ihlali yaptı, yüzlerce Gazelliyi katletti. Yardım konvoylarının, ilâç ve tıbbî malzeme girişleri engellenmeye devam etti. Hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısı hala düzenli şekilde açılamadı. Neticede değişen hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı. AA

