'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' - Dünyadan Türkiye'ye destek ve teröre tepki mesajları...

NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısına ilişkin "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

BM: Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TUSAŞ'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, yaralılara acil şifalar dileyerek, "BM, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den kınama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı kınayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında, "TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır."

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiğini belirtti.

Tatar, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım." ifadesini kullandı.

Terörü lanetlediğini belirten Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, terör saldırısını kınadı.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre Zerdari, "Bu korkak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.

Saldırıda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şerif, Türk halkının yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden kınama mesajları

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve diğer ülkelerin yabancı misyon temsilcilikleri de terör saldırısını kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve bazı ülkelerin Ankara'daki misyon temsilcilikleri de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajları yayımladı.

Delegasyonun X'teki hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.