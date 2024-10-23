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TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

23 Ekim 2024, Çarşamba 21:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırıda şehit sayısının 5 olduğunu, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırıda şehit sayısının 5 olduğunu, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız." dedi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Savunma sanayisi temsilcileri TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından Ankara'ya hareket etti

Olay sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.

Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.

Saldırıya ilişkin yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Asılsız iddialara itibar edilmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Siyasetçiler saldırıyı kınadı

Siyasetçiler, yaptıkları açıklamalarla terör saldırısını kınadı.

Dünyadan tepkiler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısına dünyadan da tepkiler geldi.

AA

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