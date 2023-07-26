"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nijer'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

26 Temmuz 2023, Çarşamba 19:54
Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen muhafız alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley ile Bazoum'un, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkonulduğu belirtildi.

Gün içinde Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından, Bazoum ve ailesinin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmış, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurların Cumhuriyet karşıtı girişim başlattığı duyurulmuştu.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar saldırıya hazır." ifadesi kullanılmıştı. Ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi.

Girişimin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.

Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

AA

Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Florida’da okyanus kaynıyor

    Erişim engellemede her yıl yeni rekor

    Suriye’ye insani yardım durdu

    Memurun alacağı var

    İsrafı halk değil, hükümet yapıyor

    “Onurla yaşatacak maaş” kanunu çıksın

    Sağlıkçılar: Yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz

    BM: Kur'an yakmak hukuk ihlalidir

    'BM’nin Kutsal Kitaplara şiddeti hukuk ihlali olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

    Nijer'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

    Yüksek sıcaklıklar psikolojimizi bozuyor

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Beykoz'da 2 farklı bölgede yangın çıktı - Valilikten ve İBB İtfaiye'den açıklama

    Antalya - Kemer'deki yangın devam ediyor

    10 yılda dünya genelinde 2,5 milyon kişi boğuldu

    'Kur’an’a yapılan ''aşağılık'' saldırıların ve saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz'

    Beşiktaş, Konferans Ligi için Tirana karşısında

    İsrail'de tansiyon yükselmeye devam ediyor

    Fenerbahçe, Zimbru ile karşılaşacak - Maç kadrosunda 3 yeni isim yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Lozan
    Mikail YAPRAK

    Yuşa Tepesi’nde etrafa bakmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüme de çare olan meyveler
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Porsiyonları küçültelim” ki, sağlıklı kalalım!
    Cevher İLHAN

    İktidarın umursamazlığına karşı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Dünya kanalizasyon işçileri günü
    Cenk ÇALIK

    Kahramanlık penceresinden şefkate bakmak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.