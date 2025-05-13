Papa’dan Gazze duası

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, “Gazze Şeridi’nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin” dedi.

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Vatikan’da 8 Mayıs’taki papalık seçiminde (Konklav) Katoliklerin yeni papası olan Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından ilk pazar duasını yaptı. Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelerle ilgili mesajlar verdi. 80 yıl önce bu zamanlarda İkinci Dünya Savaşı’nın son bulduğunu hatırlatan Papa 14. Leo, “Bu savaş 60 milyon cana mal oldu. Papa Franciscus’un defalarca dile getirdiği gibi, bugün ise parçalar halinde yaşanan bir Üçüncü Dünya Savaşı’nın dramatik manzarasıyla karşı karşıyayız.” dedi.

Bir daha savaş olmasın

Dünya liderlerine çağrıda bulunan Papa 14. Leo, “Yeryüzünün büyüklerine sesleniyorum. Halen geçerliliğini koruyan şu çağrıyı yineliyorum: Bir daha asla savaş olmasın.” diye konuştu. Papa, “Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum” ifadelerini kullandı. Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye de değinerek, “Gazze Şeridi’nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insanî yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın.” dedi.