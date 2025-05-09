Yeni Papa belli oldu - İlk konuşmasında "barış" vurgusu - İlk ABD'li Papa Prevost kimdir?

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa olarak seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklandı.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Beyaz dumanın çıkmasının ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Prevost'un yeni Papa olarak seçildiğini duyurdu ve "Papa 14. Leo" adını aldığını açıkladı.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Yeni Papa'nın ilk konuşmasında "barış" vurgusu

Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Franciscus'u da anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

Bu arada, yeni Papa'nın 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 Papa'dan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir Papa seçilmiş ve Arjantinli olan Papa Franciscus olmuştu.

İlk ABD'li Papa Prevost kimdir?

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile polemik

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 29 Ocak'ta Fox News'e verdiği mülakatta, "Hristiyanlıkta bir kavram vardır, ailenizi seversiniz, sonra komşunuzu seversiniz, sonra toplumunuzu seversiniz, sonra yurttaşlarınızı seversiniz, sonra da dünyanın geri kalanına öncelik verirsiniz. Aşırı solun büyük bir kısmı bunu tamamen tersine çevirmiştir." diye konuşmuştu.

Prevost ise X hesabından yaptığı paylaşımında Vance'in açıklamasına karşılık, "JD Vance yanılıyor, İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Prevost, Papa Franciscus'un göçmenlik ve kitlesel sınır dışı konuları hakkında ABD'deki piskoposlara hitaben yazdığı mektuba ilişkin yazıya yer verilen bir paylaşımı alıntılamış ve Vance'in söz konusu açıklamalarına tepkisini göstermişti.

ABD'nin göç politikalarına eleştiri

Yeni Papa Prevost, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "yanlışlıkla" El Salvador'a gönderdiği Kilmar Abrego Garcia konusunu eleştiren ve "Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız rahatsız olmuyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?" ifadelerine yer verilen bir başka X paylaşımını da alıntılayarak hesabında paylaşmıştı.

Prevost, 2015'te, ABD'li Kardinal Timothy Dolan'ın Washington Post için kaleme aldığı, Trump'ın göçmen karşıtı söylemelerini eleştiren yazıya da X hesabında yer vermişti.

2014'te yaptığı bir paylaşımda Prevost, İsa peygamberin de bir mülteci olduğunu ifade etmiş, bu bağlamda "toplumun gölgesi altında yaşayan kişilere dua" içeren bir metni paylaşmıştı.

Avrupalı liderlerden Papa 14. Leo'ya kutlama mesajları gönderdi.

Trump'tan ilk ABD'li Papa Robert Prevost'a tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Papa seçilen Kardinal Prevost'u kutladı.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arap ülkeleri, Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yardımcısı Abdullah bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Papa seçilen 14. Leo'ya ayrı ayrı tebrik telgrafları gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yardımcıları Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Mansur bin Zayid Al Nahyan da Papa 14. Leo'yu ayrı ayrı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Barış ve sevgiyi tesis etme, asil değerlere ve ahlaka bağlı kalma, şiddeti, nefreti ve savaşı reddetme yolunda ilerlemeye devam edeceğinizden eminiz." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "dünya halkları arasında barışı savunma ve barışçıl bir arada yaşama değerlerini pekiştirme gibi büyük insani misyonunu yerine getirmesinde" başarılar diledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam da Papa 14. Leo'ya tebriklerini ileterek, barış ve diyalog kültürünü yayma ve her yerde insan onuruna hizmet etme konusunda başarılar diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Papa 14. Leo'yu Vatikan'da Papa seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Papa 14. Leo'ya yüce görevini yerine getirmede ve merhum Papa Francis'in barışa ulaşma yolundaki çalışmalarını sürdürmede başarılar diledi.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Dinler arası diyaloğu güçlendirmek, insan kardeşliğini teşvik etmek ve insanlık için daha iyi bir geleceği tesis etmek için sizinle çalışmalarımızı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.

Latin Amerika ülkeleri, Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Papa 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mesajında, "Kardinaller Meclisi tarafından Vatikan kentinin başı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilen 14. Leo'yu kutluyoruz. Dünyada barış ve refah için hümanist yakınlaşmanızı bir kez daha desteklediğimi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Papa 14. Leo'yu kalplerimizde umutla karşılıyoruz. Onun sözleri belirsizlik zamanlarında milyonları birleştirsin, teselli etsin ve yol göstersin. Dualarımız Ekvador'dan ona eşlik ediyor." dedi.