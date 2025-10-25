Mutlak butlan reddedildi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada karar çıktı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lütfü Savaş ve delegelerin mutlak butlan iddiasıyla açtığı dava için “Konusuz kaldığı için karar vermeye yer olmadığı.” hükmünü verdi. Dava reddedildi. Ankara - aa CHP bu yıl 3. kez kurultay yapacak CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın takvimi belli oldu. Kurultay, 28 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. CHP, bu olağan kurultay haricinde bu yıl iki kez olağanüstü kurultaya gitti. İlk olağanüstü kurultay, 19 Mart operasyonlarının ardından CHP’ye kayyım atanacağı iddiası üzerine yapıldı. Ankara - Anka

