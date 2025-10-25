Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milleti fakirleştirdi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iktidarın 15 yıllık ekonomik mirasını yok etmiş, milleti fakirleştirmiştir” dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci, sosyal medya hesabından bütçe görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Temurci, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin sunumunu dinledik. Devletin gelir ve gideri arasındaki farkın, bütçe açığının son 8 yılda 50 katın üstünde artış gösterdiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tablo; devleti ağır borç ve faiz yükü altına sokmakta, milleti artık dayanılmaz hale gelen adaletsiz yüksek vergilere maruz bırakmakta, gelir adaletsizliğini arttırmaktadır” dedi.

Bütçe sadece rakamdan ibaret değildir

“Bütçeler sadece rakamlardan ibaret değildir, vatandaşın hayatına dokunan en temel kanunlardır” diyen Temurci, şunları söyledi: “Açıkça ifade edelim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iktidarın 15 yıllık ekonomik mirasını yok etmiş, milleti fakirleştirmiştir.

Ekonomide bir bağımsızlık mücadelesinin, yeni bir ekonomik anlayışın zamanı gelmiştir. Deniz bitmiş, yol tükenmiştir!”

5 milyon çocuk niye aç?

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Öyle bir bütçe yapıyorsunuz ki enflasyonla mücadele ortamında kamu giderlerini yüzde 29 artırıyorsunuz. Sonra da yüzde 16 enflasyondan bahsediyorsunuz. Bu bütçeyi yapanlar gelip 5 milyon çocuk niye bu ülkede? Anlatması lâzım. 2 milyon çocuk niye oyuncak sahibi bile olamıyor? Onu anlatması lâzım. 3 milyon çocuğun neden ikinci bir çift ayakkabısı yok?” dedi.

Tükenmişlik bütçesi

Bütçeyi yapanların “Faiz sebep, enflasyon sonuç.” deyip Türkiye’yi dünyanın en büyük enflasyonuna ve en yüksek faizine nasıl mahkûm ettiklerini anlatması gerektiğini ifade eden Kavuncu, “Enflasyonla mücadele üç ayaklı olur. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform. Para politikası dışında enflasyonla mücadele konusunda tek bir adım atıldığını gördünüz mü? Yapısal reform... Bir tane yapısal reformdan bahsedin bana ya da kamu maliyesiyle ilgili bir adım atıldığından bahsedin. Bu bütçe tükenmişlik bütçesidir” diye konuştu.

ANKARA - MEHMET KARA