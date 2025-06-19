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19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hz. Mevlâna’dan (rh) etkilendi Müslüman oldu: 'İnsanların kalbini kırmama' ile ilgili Hadis-i Şerif'ler beni çok etkiledi

19 Haziran 2025, Perşembe 20:55
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yaşayan 34 yaşındaki öğretmen Sergey Mihael, sûfi müziğiyle tanışmasının ardından Müslüman oldu.

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Rusya’da yaşayan öğretmen Sergey Mihael, dinlediği müzik yayınındaki neyden etkilenerek sûfî müziğini araştırmaya başladı. Bu sırada İslâm âleminin en büyük mutasavvıflarından ve Büyük İslam Alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin eseri Mesnevî’yi okumaya başlayan Sergey, İslâm ile tanıştı.

Sûfî müziğiyle başlayan İslâm’a ilgisini Mevlana ile derinleştiren ve Müslüman olan Mihael, Konya’ya geldi.

Mihael, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek atölyelerdeki keçe, ebru, hat, tezhip ve diğer geleneksel Türk el sanatları eserlerini inceledi.

“Mesnevi’den çok etkilendim”

Enstrümanıyla ney dinletisine eşlik eden Mihael, yaşadığı dönüşüm sürecini anlattı. Bir Rus sanatçının podcastinde duyduğu sûfî müziğinin hayatında yeni bir pencere açtığını ifade eden Sergey, şöyle konuştu:

“Dinlediğim bir müzik aracılığıyla İslâm’ın derinliğiyle tanıştım. Rahmi Oruç Güvenç’in sûfî tarzındaki müziklerini dinledikçe İslâm’ın derinliğini daha çok anlamaya başladım. Bu müzik vesilesiyle İslâm ile tanıştım. Sûfîlik ve Hazret-i Mevlana hakkında araştırmalar yaptım. Özellikle Mesnevî’den çok etkilendim. Çünkü onun felsefesinde kendimi buldum. İnsan ve ruhu sanki bu dünyada bir kafeste gibi. Bu dünyada insanoğlu bütün felâket ve mutsuzluğu Allah’a karşı çektiği özlemden ötürü yaşıyor.”

“Çevremdekiler kararımı anlayışla karşıladı”

Mihael, İslâm’a yönelmek için karar aldığını ifade ederek, “Zaten uzun süredir bir arayışta olduğumu bilen yakın çevrem kararımı saygıyla karşıladı. St. Petersburg’da çalıştığım çevrede genelde entelektüel insanlar var, onlar da bu tercihim karşısında anlayışlı davrandılar” diye konuştu.

Kur’ân-ı Kerîm mealini okuduğunu ve İslâm’ı öğrenmeye çalıştığını anlatan Sergey, fıkıh, siyer ve hadis kaynaklarına da yöneldiğini ifade etti.

“İnanç görsellikten çok, kalbî bir kabulleniş olmalı”

Hayatının değişmesiyle huzurlu bir hayata kavuştuğunu anlatan Mihael, şunları kaydetti: “Dini araştırarak ve içtenlikle yaşayan insan sayısı maalesef çok az. Temennim İslâm’ı bu şekilde anlayarak yaşayan insanların çoğalması. Konya’da geçirdiğim süre boyunca hadislerin anlamını ve Hz. Peygamber’i (asm) daha iyi anlamaya başladım. Özellikle ‘insanların kalbini kırmama’ ile ilgili Hadis-i Şerif'ler beni çok etkiledi.” St. Petersburg’daki Müslüman toplulukla yakın ilişki içinde olduğunu belirten Sergey, şehirde karşılaştığı Müslümanlarla selamlaşıp sohbet ettiklerini, özellikle yabancı Müslümanlara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

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AA

Etiketler: doğru islamiyet, mevlana, ihtida, bediüzzaman, risale-i nur, said nursi
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