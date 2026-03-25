"Enerji kaynaklarını en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz"

25 Mart 2026, Çarşamba 15:26
Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasıyla tedarik zincirlerinin tehlikeye girdiğini belirterek, "Risklerin daha az olduğu, sınırlarımızdaki en yakın komşularımıza enerji kaynakları tedarikini gerçekleştireceğiz ve ayrıca petrol ürünleri tedarikine ilişkin diğer lojistik süreçleri de gözden geçireceğiz." dedi.

Tsivilev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel enerji sevkiyatında yaşanan sorunlara ilişkin konuştu.

Gelişmelerin ardından Asya'daki çok sayıda ülkenin Rusya'dan enerji sevkiyatı için temasa geçtiğini anlatan Tsivilev, "Daha önce tedarik yapılan ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleriyle ilgili çok sayıda talep alıyoruz ve şu anda Rusya'dan enerji kaynakları tedarikine yönelik sözleşmelerin hazırlanması konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Tsivilev, Asya'dan gelen taleplerin özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), petrol ve petrol ürünlerini kapsadığını söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji tedarik rotalarını derinden etkilediğine işaret eden Tsivilev, şu ifadeleri kullandı:

"Körfezin abluka altına alınması açısından hepimiz artık her türlü tedarik zincirinin tehlike altında olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, enerji kaynakları tedarik zincirlerini yeniden gözden geçiriyoruz. Risklerin daha az olduğu, sınırlarımızdaki en yakın komşularımıza enerji kaynakları tedarikini gerçekleştireceğiz ve ayrıca petrol ürünleri tedarikine ilişkin diğer lojistik süreçleri de gözden geçireceğiz."

AA

    ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alacaklar

    "Enerji kaynaklarını en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz"

    "İki ülke arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşme yapılmadı"

    Trump’ın geriadımı diplomatik manevra mı?

    Irak'ta askeri dispansere hava saldırısı : 7 asker öldü 13 asker yaralandı

    Hem vuruyor, hem müzakere istiyor

    Francesca Albanese'den dünyaya çağrı: İsrail ile bağlarınızı koparın!

    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası

    Fikret Orman gözaltına alındı

    Beni Bediüzzaman'a kim götürecek?

    ''5816'' kapsamında tutuklanmıştı! - Felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak Hoca tahliye edildi

    İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

    Ateşkesin durdurmadığı İsrail yine 1 çocuğu öldürdü, 7 sivili yaraladı

    AB üyesi bazı ülkeler, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyatlar yaptı

    "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır"

    Ağrı'da askeri araç kaza yaptı: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
    📷

    DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fikret Orman gözaltına alındı
    Genel

    Francesca Albanese'den dünyaya çağrı: İsrail ile bağlarınızı koparın!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası
    Genel

    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!
    Genel

    Irak'ta askeri dispansere hava saldırısı : 7 asker öldü 13 asker yaralandı
    Genel

    Hem vuruyor, hem müzakere istiyor
    Genel

    Trump’ın geriadımı diplomatik manevra mı?
    Genel

    "İki ülke arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşme yapılmadı"

