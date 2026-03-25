Francesca Albanese'den dünyaya çağrı: İsrail ile bağlarınızı koparın!

25 Mart 2026, Çarşamba 07:01
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in soykırımına uğrayan Filistinlilerin kınamalara değil eyleme ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkeleri İsrail ile bağlarını koparmaya çağırdı.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Holokost'un bir silah olarak kullanılmasının bırakılması gerektiğine dikkati çeken Albanese, "İsrail, çocuklara aileleriyle birlikte işkence ederken, onları katlederken, aç bırakırken ve diri diri yakarken hangi dini savunduğu umurumda değil. Mesele din değil. Bunu kimlik meselesi haline getirmeyi bırakın." dedi.

Albanese, Filistin halkına yönelik soykırımı belgeleyen ve dün BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporun yeterince anlaşılmadığını ve yüzleşilmediğini kaydetti.

Sadece son 900 gün içinde İsrail'in, birçok ülkenin sağladığı silahlarla, Srebrenitsa'da katledilenlerin 10 katı kadar insanı öldürdüğünü hatırlatan Albanese, İsrail güçlerinin, yasadışı işgal altında binlerce Filistinliyi öldürdüğünü ve binlerce kadını, erkeği, çocuğu işkenceye, cinsel şiddete ve açlığa maruz bıraktığını söyledi.

İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinlilerin kınamalara değil eyleme ihtiyacını olduğunu vurgulayan Albanese, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kınıyorsunuz, endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Bazılarınız ise başkalarının harekete geçmesini istiyor ama başkaları sizsiniz. Bağlayıcı yasal yükümlülükleri olan devletleri temsil ediyorsunuz. Sanki sorumluluklar başka yerdeymiş gibi konuşmak artık inandırıcı değil. Bu yüzden size gerçekten soruyorum. İçinizdeki insana soruyorum. Özellikle de devletleriniz İsrail ile ticaret yapmaya ve Filistinliler üzerinde test ettiği silah ve teknolojilerle İsrail'i silahlandırmaya devam ederken, kınamaktan yorulmadınız mı?"

Albanese, şu an burada bulunan ve hesap sormaya çalışanların, kendisinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarının yaptırımların hedefi olarak susturulmuş durumda olduklarını vurguladı.

BM Filisin Özel Raportörü Albanese, "Sizin yükümlülüğünüz onları (İsrail) tanımamak, onlara yardım etmemek, destek vermemek ve silah göndermemektir. Öyleyse, onların hukuka aykırı işgaline yardım etmeyi ve destek vermeyi bırakın. Onlarla bağlarınızı koparın."

UCM'nin kararı doğrultusunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini hatırlatan Albanese, ülkeleri uluslararası hukuka riayet etmeye çağırdı.

Albanese, yaşananların ahlaki bir yozlaşma olduğuna ve "üstünlük, ırkçılık ve kar üzerine inşa edilmiş insanlığı hiçe sayan" bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.

Halihazırda BM'nin, çözümün bir parçası değilse, sorunun bir parçası olduğunu dile getiren Albanese, bu kurumun ancak "sömürgecilikten" arındırılmış bir çok taraflılıkla korunabileceğini kaydetti.

AA

    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası

    Fikret Orman gözaltına alındı

    Beni Bediüzzaman'a kim götürecek?

    ''5816'' kapsamında tutuklanmıştı! - Felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak Hoca tahliye edildi

    İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

    Ateşkesin durdurmadığı İsrail yine 1 çocuğu öldürdü, 7 sivili yaraladı

    AB üyesi bazı ülkeler, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyatlar yaptı

    "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır"

    Ağrı'da askeri araç kaza yaptı: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
    DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

    Pasifik ada ülkesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem

    Vietnam bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

    "Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"

    Texas'ta petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

    Bediüzzaman dünya çapında anlatılmalı

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nurdan Katreler
    Fikret Orman gözaltına alındı
    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası
    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

