''5816'' kapsamında tutuklanmıştı! - Felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak Hoca tahliye edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, derste yaşanan bir diyalog sonrası “Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen 5816 sayılı yasa kapsamında 14 Mart'ta tutuklanan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak tahliye edildi.

Yeni bir 5816 mağduriyeti daha

5816 sayılı kanun kapsamında hakkında kamu davası açılan 34 yıllık öğretmenin avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, suçun "katalog suçlar" kapsamında olmamasını dikkate alarak tahliye kararı verdi.

Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak ders sırasında M. Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlattı.

Avuşmak, 14 Mart 2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun gereği tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişti. Yürütülen soruşturma sonucunda sanık hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 16 Mart 2026 tarihinde kamu davası açıldı.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin baktığı dosyada sanık Ramazan Avuşmak'ın avukatı tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itirazda bulundu.

Soruşturma çerçevesinde yapılan itiraz değerlendirilirken, 34 yıllık öğretmenin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olmadığı hususu değerlendirildi.

Öğrenciler ve okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan felsefe öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Manisa Turgutlu'da felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak'ın tutuklanması, eğitim camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

İddialara göre olay, bir felsefe dersi sırasında bir öğrencinin yönelttiği soru üzerine gelişirken, Ramazan Avuşmak, bu soruya verdiği cevap sırasında kullandığı ifadeler sebebiyle öğrenciler tarafından şikayet edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Avuşmak, savcılık ifadesinde, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve M. Kemal'e yönelik herhangi bir hakaret kastı taşımadığını belirtti.

Kaynak: Memurlar.Net

İstanbul - Yeni Asya

Bediüzzaman’ın sözü üzerinden tartışma

Olay, öğretmenin derste öğrencilerden “sanatla ilgili güzel bir söz yazmalarını” istemesiyle başladı. Avuşmak da tahtaya, Bediüzzaman Said Nursî’ye ait “Güzel düşünen güzel görür, güzel gören hayattan zevk alır” sözünü yazdı. Bunun üzerine bir öğrenci, “Bu söz Atatürk’ün değil mi?” diye sordu. Öğretmen ise Atatürk’ün sanat ve felsefe ile ilişkisinin bulunmadığını, asker olduğunu ifade eden bir değerlendirmeyle karşılık verdi. Bunun ardından bazı öğrenciler “Hocam sen Atatürk’ü sevmiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Ders sonrası yapılan şikâyetle süreç başlatıldı.

Bediüzzaman'ın “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.” sözü hakkında

Baskı ve yönlendirme iddiası

Şikâyetçi öğrencilerden bazılarının daha sonra ifadelerini geri çektiği ortaya çıktı. Öğrenciler, ilk beyanlarını “panik ve korku” ile imzaladıklarını belirterek öğretmen hakkında olumsuz bir duruma şahit olmadıklarını ifade etti. Öğretmenin avukatı Yunus Arı, ifadelerin “tek kalemden çıkmış gibi” olduğunu ve yönlendirme bulunduğunu belirterek, öğrencilere “Bunları yazın, hocanız sadece uyarı alacak” denildiğini, ifadelerini geri çekmek isteyenlerin ise “Başınız ağrır” şeklinde korkutulduğunu aktardı.

Engelli çocukları olan öğretmene çifte ceza

İki engelli çocuğu bulunan öğretmenin, henüz yargılama tamamlanmadan 3 ay görevden uzaklaştırma ve 3 ay maaş kesintisi cezası aldığı öğrenildi. Avukat Arı, cezaevinde gözlüklerinin verilmediğini ve ilaçlarının temin edilmediğini de dile getirdi. Yaşanan süreç, 5816 sayılı kanunun uygulanışını yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada kanunun kaldırılması yönünde çağrılar yapıldı. Hukukçular ise tutuklamanın “son çare” olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Eğitim Bir Sen'den konuyla ilgili açıklama yapılmıştı

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Manisa'da tutuklanan öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilişkin açıklama yaptı. Sendika, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Manisa'da görev yapan öğretmen Ramazan Avuşmak'ın tutuklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavuz, sürecin başından itibaren takip edildiğini belirterek, olayın hukuki zeminden çıkarılarak "linç kampanyasına" dönüştürülmek istendiğini öne sürdü.

Süreç başından beri takip ediliyor

Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Avuşmak'ın tutuklanmasına ilişkin sürecin ilk günden itibaren izlenildiği vurgulandı. Sendika, öğretmenin yeniden öğrencileriyle buluşacağı güne kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Açıklamada, adli ve idari sürecin "özel çaba ve işgüzarlıkla başlatıldığı" iddia edilerek, sürecin belirli çevreler tarafından farklı bir boyuta taşındığı savunuldu.

"Linç kampanyasına dönüştürülmek isteniyor" iddiası

Talat Yavuz'un açıklamasında, olayın bazı kesimler tarafından hukuk sınırlarının dışına çıkarılmak istendiği ifade edildi. Özellikle bazı sendikaların sürece müdahil olduğu öne sürülerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Eğitim İş sendikasının yerine göre savcı, hakim veya müfettiş rolüne büründüğüne şahit olduk."

Açıklamada, olayın bir öğrencinin şikayetinden tüm sınıfa yayılan bir sürece dönüşmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, bu durumun detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

"Ramazan etkinlikleri hedef alındı" iddiası

Açıklamada ayrıca, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerinin bazı kesimleri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bu çerçevede yaşanan sürecin benzer olaylarla ilişkilendirilerek kurgulandığı iddia edildi.

Sendika, eğitim ortamlarında ideolojik tartışmaların geride kaldığını ve okulların artık bilim, teknoloji ve üretime odaklanması gerektiğini savundu.

Tutuklamaya tepki: "Gerekli bir durum yok"

Eğitim Bir Sen, öğretmen Avuşmak'ın tutuklu yargılanmasına da karşı çıktı. Açıklamada, öğretmenlerin davet edildiğinde ifade vermeye gideceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ortada tutuklu yargılanmayı gerektiren bir durum yoktur."

Ayrıca öğretmenin kelepçeli şekilde götürülmesine ilişkin görüntülerin doğru bulunmadığı ifade edildi.

"Görevine dönecek" vurgusu

Sendika, yürütülen hukuki sürecin sonunda Ramazan Avuşmak'ın yeniden görevine döneceğini savundu. Açıklamada, süreç sonunda ortaya çıkacak sonucun kamuoyunda tartışma oluşturan iddialara da cevap vereceği belirtildi.

Sendikal gerilim dikkat çekti

Açıklamanın önemli bir bölümünde sendikalar arası gerilime de yer verildi. Eğitim İş sendikasına yönelik sert eleştirilerin bulunduğu açıklamada, eğitim çalışanlarına "dikkatli olun" çağrısı yapıldı.

Kaynak: Memurlar.Net