ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alacaklar

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sürekli gözetim altında olduğunu ve İran'ın füze menziline girmesi halinde hedef alacaklarını ifade etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef almaya devam edeceklerini belirtti. İranlı general açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır." İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığını ve saldırıdan sonra operasyonel menzilden kaçtığını öne sürmüştü. ABD ordusu ise uçak gemisinin saldırıya uğradığına dair İran'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını iddia etmişti. AA

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.