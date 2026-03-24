İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.

Lübnan: Büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmiyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.

İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi bir şekilde Lübnan kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.