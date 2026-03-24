"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2026 SALI - YIL: 57

İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

24 Mart 2026, Salı 21:29
Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.

Lübnan: Büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmiyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.

İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi bir şekilde Lübnan kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ağrı'da askeri araç kaza yaptı: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
    Genel

    Pasifik ada ülkesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem
    Genel

    INTELLECTUALS FROM EAST AND WEST SPOKE ABOUT BEDIUZZAMAN
    Genel

    Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti
    Genel

    Texas'ta petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
    Genel

    Vietnam bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor
    Genel

    "Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"
    Genel

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.