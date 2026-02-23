"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

ABD, 23 savaş gemisiyle İran'a karşı Akdeniz-Umman hattında

23 Şubat 2026, Pazartesi 21:16
ABD, İran'la yaşanan gerilimin ardından Akdeniz'den Umman Denizi'ne uzanan hattaki askeri varlığını güçlendirerek savaş gemisi sayısını 23'e çıkardı.

Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden kaynaklardan yapılan derlemeye göre, ABD'nin Akdeniz'de 10, Aden Körfezi'nde 1, Umman Denizi'nde 10, Basra Körfezi'nde 2 savaş gemisi bulunuyor.

ABD'nin halihazırda Akdeniz'de konuşlu 1 uçak gemisi, 8 muhrip ve 1 akaryakıt gemisi olmak üzere toplam 10 savaş gemisi görev yapıyor.

ABD donanmasının en yeni nesil uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, nükleer tahrik sistemi sayesinde uzun süre yakıt ikmali yapmadan görev yapabiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 100 bin tona ulaşan gemi, 75'e kadar savaş uçağı taşıma kapasitesiyle açık denizlerde hava operasyonu yapılabilmesini sağlıyor.

Gemi, gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve yakın hava savunma sistemleriyle donatılırken, nükleer reaktörle çalışıyor. Yaklaşık 4 bin 550 personelin görev yaptığı gemi, ABD'nin küresel askeri caydırıcılığının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze fırlatan muhripleri ise hava savunma, denizaltı savunma ve balistik füze savunması gibi operasyon kabiliyetiyle çok rollü görev yapabiliyor.

Ayrıca torpido sistemleri, yakın hava savunma silahları ve gelişmiş radar sensörleriyle donatılan muhripler, uçak gemisi görev gruplarının korunmasında kritik rol üstleniyor.

Yaklaşık 300 kişilik mürettebatla görev yapan bu muhripler, hem hava tehditlerine karşı kalkan oluşturuyor hem de gerektiğinde kara hedeflerine yönelik uzun menzilli hassas vuruş kapasitesi sağlıyor. Bu özellikleriyle muhripler, ABD'nin bölgedeki caydırıcılık ve hızlı müdahale kabiliyetinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Henry J. Kaiser" sınıfı ikmal gemisi USS Kanawha ise denizde yakıt ve lojistik destek sağlayarak operasyonların sürdürülebilirliğinde önemli yere sahip.

Savaş gemilerine seyir halinde yakıt ikmali yapabilen gemi, uzun süreli görevlerde filonun operasyonel kabiliyetini destekliyor.

Aden ve Basra Körfezlerindeki askeri varlıkları

ABD donanmasında toplam 45 adet bulunan "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze fırlatan muhriplerden olan USS Delbert D. Black ise Aden Körfezi'nde konuşlanıyor.

Yaklaşık 280 kişilik mürettebatla görev yapan Delbert D. Black, uçak gemisi görev gruplarına refakat ve gerektiğinde bağımsız görev icra edebilme kapasitesiyle biliniyor.

ABD'nin Basra Körfezi'nde ise 1 muhrip, 1 kıyı muharebe gemisi olmak üzere toplam 2 savaş gemisi bulunuyor. "Independence" sınıfı kıyı muharebe gemisi olan USS Tulsa, özellikle dar ve sığ sularda hızlı reaksiyon kabiliyeti sunuyor.

Kıyı sularında mayın temizleme, denizaltı savunma ve düşman sahil sahasına baskı kurmak için tasarlanan USS Tulsa'da yaklaşık 40 askeri personel görev alıyor.

ABD'nin Umman Denizi'nde 10 savaş gemisi bulunuyor

ABD'nin Umman Denizi'nde 1 uçak gemisi, 5 muhrip, 2 akaryakıt gemisi ve 2 kıyı muharebe gemisi olmak üzere toplam 10 askeri unsuru konuşlanmış bulunuyor.

ABD donanmasında bulunan "Nimitz" sınıfı 10 uçak gemisinden biri olan USS Abraham Lincoln'de, 5 bin 750 askeri personel görev yapıyor.

Umman Denizi'nde konuşlu muhrip gemilerinde ise yaklaşık 1380 görevli bulunuyor.

"Lewis and Clark" sınıfı ikmal gemisi USS Carl M. Brashear, mühimmat, yedek parça, erzak ve diğer lojistik malzemeleri savaş gemilerine denizde ikmal edebiliyor.

Entegre elektrikli tahrik sistemiyle donatılan USS Carl M. Brashear, uzun süreli operasyonlarda görev gücünün sürdürülebilirliğini destekliyor.

"Henry J. Kaiser" sınıfı akaryakıt ikmal gemisi Henry J. Kaiser ise seyir halindeki savaş gemilerine yakıt transferi yaparak, filonun operasyon menzilini önemli ölçüde artırıyor.

"Independence" sınıfı kıyı muharebe gemisi olan USS Canberra ve USS Santa Barbara, yaklaşık 40 kişilik mürettabatı ile ABD'nin kıyı bölgelerinde hızlı reaksiyon alma kapasitesini yükseltiyor.

