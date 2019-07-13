S-400’ler sıkıntılarıyla birlikte geldi

ABD ve NATO’nun alınmasına karşı çıktığı Rus füze savunma sistemi S-400’lerin Türkiye’ye teslimatı başlarken, ABD tarafından CAATSA yaptırımlarının uygulanması, ciddi ekonomik sıkıntılar doğurabilir.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya’dan sevkiyatına başlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikaline bugün (12 Temmuz) başlandı” bilgisi verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada da “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır” denildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait Mürted hava üssü Ankara’nın Kazan ilçesi sınırları içinde bulunuyor.

NATO: ENDİŞELİYİZ

Türkiye, topraklarında hem Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemi hem de Rus yapımı S-400’leri barındıran ilk ülke oldu. Türkiye’nin bu hamlesine NATO’dan ilk açıklama geldi. AFP’ye konuşan NATO yetkilisi, “Türkiye’nin S-400 sistemini alma kararının doğuracağı potansiyel sonuçlar hakkında endişeliyiz” dedi.

EKONOMİK YAPTIRIM TEHDİDİ YAPILMIŞTI

S-400’lerin teslimatı konusu Türkiye ile başta ABD olmak üzere NATO müttefikleri arasında gerginliğe neden olmuştu. ABD, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması durumunda Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programında çıkarılacağı ve ekonomik yaptırımların gündeme alınacağı tehdidinde bulunmuştu. S-400‘lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, Rus sistemlerinin bölgedeki Amerikan F-35’leriyle ilgili gizli bilgileri ele geçirebileceği endişesini taşıyor. Türkiye bu tezin doğruluğunun kanıtlanabilmesi için ortak çalışma yapılmasını önermiş, ancak uzlaşmaya varılamamıştı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD Kongresi’nin Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulanması ısrarının arkasında kısa adıyla CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) olarak bilinen yasa var. 2 Ağustos 2017’de Başkan Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların da dayanağı. CAATSA, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını” öngörüyor. ABD Başkanı yasa gereği en fazla 180 gün (6 ay) boyunca yaptırımlardan muafiyet tanıyabiliyor. Muafiyet, süresinin sona ermesinden en geç 15 gün öncesinde yine 180 günlüğüne yenilenebiliyor. CAATSA Başkan’ın yaptırımlardan muafiyet tanıma kararı vermesi halinde bunu Kongre’nin değerlendirmesine sunmasını şart koşuyor.

S-400 SİSTEMİ NERELERDE KULLANILIYOR?

S-400 sistemi ilk olarak 2007 yılında başkent Moskova’nın savunulmasında kullanılmak üzere devreye alındı. Ancak daha sonra, özellikle Rusya’nın uyguladığı dış politikaya paralel olarak, bazı kritik noktalarda da konuşlandırıldı. Bunların başında Suriye’nin Tartus kentinde bulunan Rus hava üssü geliyor. Rusya, 2015 yılında hem kendi hem de Suriye hükümetine ait donanma ve hava unsurlarını korumak amacıyla S-400 füze savunma sistemi yerleştirdi. Moskova yönetimi, Kasım 2016’da Baltık Denizi kıyısında Rusya’ya ait olan ancak anakarayla bağlantısı bulunmayan Kaliningrad’a füze savunma sistemi ve İskender füzeleri konuşlandırdı. ABD o dönem bu kararı, “Avrupa’yı istikrarsızlaştırmaya dönük bir adım” olarak eleştirdi.