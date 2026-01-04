Şam-Mezze Askeri Havaalanı çevresine roket saldırısı düzenlendi

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Suriye'nin başkenti Şam'da güçlü bir patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Patlamanın, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşlenen bir roketin Mezze Havaalanı çevresine düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi. Saldırıda hasar oluştuğu, olayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şam'da Mezze Askeri Havaalanı çevresine 9 Aralık 2025'te roket saldırısı olmuş, İçişleri Bakanlığı Kefersüse bahçelerinde roket rampası ele geçirildiğini açıklamıştı. AA

