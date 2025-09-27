"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

27 Eylül 2025, Cumartesi 19:22
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna" yanıt olarak bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yardımıyla Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı belirtildi.

 

"Rus karşıtı maceraların" Londra tarafından finanse edilmeye devam edildiği, İngiltere'deki kötüleşen sosyal ve ekonomik iç politik duruma zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna" yanıt olarak, İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi, uzmanı ve siyasi isimlere Rusya'ya giriş yasağı getirildiği ifade edildi.

Bu kişiler arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları desteklemek için kampanya yürütenler, Rusya hakkında dezenformasyon yayanların olduğu aktarılan açıklamada, 7 kişinin ismine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi | PANEL

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 29,87'ye kadar indi!

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!

    TikTok'tan sonra sıra X'te

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

    Almanya neden İsrail’in tarafında?-1

    Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz

    Gazze gündeme gelmedi

    Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

    “İşin özeti meşruiyet becayişi”

    Askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi
    Genel

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu
    Genel

    Global Sumud Flotilla - Military aircraft fly over Gaza aid flotilla for 2nd time in week
    Genel

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
    Genel

    TikTok'tan sonra sıra X'te
    Genel

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!
    Genel

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.