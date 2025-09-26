Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Trump, “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı. F-35’ler konusunda Türkiye ile rahatlıkla anlaşma yapabiliriz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim için bir şeyler yapacak” dedi. Trump Oval Ofis’te Erdoğan’a, “Yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve gaz almamak olur” dedi.

CAATSA pazarlığı

Trump, “Suriye’ye yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan’ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım” dedi. Trump, görüşme iyi geçerse “CAATSA yaptırımlarını” kaldırabileceklerini söyledi. Erdoğan da “Heybeliada Ruhban okuluyla ilgiliyse orada üzerimize ne düşerse biz onu yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartolome (Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu) ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağız ” diye konuştu. Türkiye, Aralık 2020’de S-400 alımı nedeniyle CAATSA (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarına tabi tutulmuştu.