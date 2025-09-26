"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

26 Eylül 2025, Cuma 23:11
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Trump, “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı. F-35’ler konusunda Türkiye ile rahatlıkla anlaşma yapabiliriz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim için bir şeyler yapacak” dedi. Trump Oval Ofis’te Erdoğan’a, “Yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve gaz almamak olur” dedi. 

CAATSA pazarlığı

Trump, “Suriye’ye yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan’ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım” dedi. Trump, görüşme iyi geçerse “CAATSA yaptırımlarını” kaldırabileceklerini söyledi. Erdoğan da “Heybeliada Ruhban okuluyla ilgiliyse orada üzerimize ne düşerse biz onu yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartolome (Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu) ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağız ” diye konuştu. Türkiye, Aralık 2020’de S-400 alımı nedeniyle CAATSA (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarına tabi tutulmuştu. 

 

Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz

    Gazze gündeme gelmedi

    Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak

    “İşin özeti meşruiyet becayişi”

    Askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.