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16 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Tehcir reddedilmeli

16 Şubat 2025, Pazar 01:23
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi Arap ülkelerinin oluşturduğu BM Arap Grubu, Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması fikrinin “kesinlikle reddedilmesi” gerektiğini belirtti.

BM Arap Grubu Başkanı ve Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Tarık Al-Banai ve Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, bir basın açıklaması düzenledi.

Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesi önerisinin “kesinlikle reddedilmesi” gerektiğini vurgulayan Al-Banai, “Arap Grubu, işgal altındaki topraklardan korunan nüfusun zorla taşınmasını sebep ne olursa olsun yasaklayan, 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesinin açık bir ihlalini oluşturan bu tür bir yerinden edilmeyi kategorik olarak reddediyor.” dedi.

Gazzeliler: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

Gazze Şeridi’nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını protesto etti. Hamas’ın çağrısıyla Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler, Trump’ın Gazze’yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi.Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde “Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar” yazılı pankartlar taşıdı. Gazze - aa

AB: Filistinlilerin topraklarında yaşama hakkı var

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Kaja Kallas, güvenliğin adaletle sağlanması gerektiğini belirtti ve Filistinlilerin devlete sahip olma haklarının önemine dikkat çekti. 

Gazze’deki ateşkesle ilgili olarak, bölgenin yönetiminin doğru ellerde olmasının sağlanmasının önemine işaret eden Kallas, “Biz AB olarak gerçekten bu konunun bir parçası olmak istiyoruz. Çünkü biz, Filistin Yönetimi’nin en büyük destekçileriyiz. Filistinli mülteciler için en büyük destekçileriz. Bu yüzden bence biz de makul ve güvenilir bir ortağız.” diye konuştu.

Fransa ve Ürdün’den destek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını belirtti. İki bakan, Gazze’de ateşkesin korunması ve kalıcı barış için çalışacaklarını ifade etti. İki bakan, Gazze’de ateşkesin korunmasına, esirlerin serbest bırakılmasına, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa ulaşılmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti. Barrot ve Safedi, ayrıca Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bildirildi. Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, esir takasının altında turunda toplam 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı. Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirlerden 36’sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333’ünün ise 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nde alıkonulan Filistinliler olacağı kaydedildi. Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Kudüs - aa

AA

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