İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında katledilenlerin sayısının 33 artarak 1072'ye çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 33 artarak 1072'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 966'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1039 kişinin öldüğünü, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı Kefre, Mecedil, Coya ve Kalile beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca güneyde Nebatiye vilayetine bağlı Hıyam ve Şokin beldelerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Baalbak kentine bağlı Şemstar beldesi ile Şaara beldesinin kırsalı da İsrail uçakları tarafından bombalandı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Gassaniyye, Serire, Duveyr, Haruf, Ayn İbil, Sela ve Tayr Diba beldelerini hedef aldı.

Sela beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sur'un Sarifa beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü.

Kentin Adlun ve Ebu'l Esved beldeleri arasında kalan bölgeye İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Sur'un Mahrune beldesinde İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi öldü.

Kentteki Şebriha beldesinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında Suriyeli bir kişi öldü.

Sur'un bağlı Burc eş-Şemali yolunda İsrail dronlarının bir motosikleti hedef alması sonucu Burc eş-Şemali Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen Filistinli Rebi Halihil öldü.

İsrail ordusunun Sayda kentinin doğusunda Miye ve Miye Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine bağlı Beşamun düzenlediği hava saldırısında ise biri 3 yaşında çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nebatiye kentinin güneyindeki Kefr Tebnit beldesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda Nebatiye Teknik Enstitüsü Genel Müdürü Mahmud Hamad öldü.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin kuzeyinde bir motosikleti hedef alması sonucu Nebatiye Ambulans Servisi'nden 2 sağlık görevlisi öldü.

Hayatını kaybeden sağlıkçıların Nebatiye Belediye Başkanı Hasan Nizar Cabir'in oğlu Ali ve Nebatiye Ambulans Operasyonları Başkanı Muhammed Süleyman'ın oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Nebatiye-Habuş yolu üzerindeki el-Feyruz Restoranı çevresine düzenlediği saldırıda bir Suriyeli öldü.

Öte yandan İsrail ordusu ayrıca Nakura ve İlma Şaab beldelerine topçu atışları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde akaryakıt istasyonlarını hedef aldı

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde akaryakıt istasyonlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentinin 2 farklı yerinde "Al Amana" adlı akaryakıt istasyonlarını bombaladığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde de İsrail savaş uçaklarının Deyr Antar ve Burguliye beldeleri ile Reşidiye yolundaki 3 Al Amana akaryakıt istasyonunu hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, akaryakıt istasyonlarının Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan genelinde bir şirkete ait akaryakıt istasyonlarını vurduğunu doğruladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kontrol edildiğini iddia ettiği "Al Amana" şirketine ait benzin istasyonlarını hedef aldığını doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan genelinde yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah tarafından kontrol edildiği ve finansal olarak faaliyetlerini desteklediği iddia edilen Al Amana şirketine ait benzin istasyonlarının Lübnan genelinde hedef alındığı duyuruldu.

Benzin istasyonlarının kullanılamaz hale geldiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın araçlarına yakıt ihmalini Al Amana'nın istasyonlarından yaptığı ve söz konusu şirketin Hizbullah'a finansal gelir sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumunun (faizsiz dayanışma) varlıkları dahil, Lübnan'da saldırıların da süreceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Al Amana şirketine ait 5 akaryakıt istasyonunu hedef aldığı bildirilmişti.

NNA: İsrail, ülkenin güneyindeki Hamul bölgesini fosfor bombasıyla hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki işgalini genişletme çabalarını sürdüren İsrail ordusu, Nakura beldesinin güneyindeki Hamul bölgesine fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

NNA, İsrail ordusunun dün de Nakura ve Hamul bölgelerini fosfor bombalarıyla hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail ordusunun Lübnan'daki sınır beldesine düzenlediği baskında 1 kişi öldü, 4 kişi alıkonuldu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, gece yarısından sonra Hilta beldesine girerek bir eve baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin 4 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail, Litani Nehri üzerindeki köprüyü ikinci kez bombalayarak tamamen yıktı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Dellafe Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun ikinci kez bombaladığı köprü tamamen yıkıldı.

Lübnan'ın güneybatısındaki Hasbaya ve Mercayun bölgelerini birbirine bağlayan Dellafe Köprüsü, güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını sağlarken doğudaki Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılıyordu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu bölgeleri bombaladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Maşuk ve Burc Şemali bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Maşuk'a düzenlenen saldırı sırasında duyulan patlama sesleri ve vurulan noktadan yükselen yoğun dumanlar dikkati çekti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sur kent merkezi ile Maşuk ve Burc Şemali bölgelerindeki 5 nokta için saldırı ve tahliye tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini kalıcı olarak işgal edeceklerinin sinyalini verdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında, kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'a ilişkin konuştu.

Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirten Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.

İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini bahane eden Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 100 binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini söyledi.

Katz, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda adım atmadığını iddiasını da yineledi.

BM: Lübnan'ın güney sınırında bulunan köylerdeki evlerin yıkılmasına ilişkin açıklamalar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki cephe hattındaki köylerde bulunan evlerin yıkılmasına yönelik açıklamalar ciddi endişe vericidir. Uluslararası insancıl hukuk kapsamında sivillerin ve sivil yapıların korunması gerekmektedir. Bu tür operasyonlar savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerindeki bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtmişti.

Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine 30 füze atıldı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Akka kentleri ile Nahariya yerleşim birimi ve Hayfa Körfezi'nde peş peşe 2 kez sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Hayfa Körfezi dahil kuzey bölgelerinde Lübnan'dan atılan 30 füzenin tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde de Lübnan'dan 10 saatlik sessizliğin ardından füze saldırıları düzenlendiği, ilk belirlemelere göre bir füzenin Krayot'a düştüğü kaydedildi.

The Times of Israel'in internet sitesinde de füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiği haberi yer aldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda yaralanmaya dair herhangi bir ihbar alınmadığı aktarıldı.

Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenledik

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait noktalara ve askerlere 20'den fazla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kavzah beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının defalarca hedef alındığı, Alma eş-Şaab, Marun er-Ras beldeleri ve Blat bölgesinde ise roket ve topçu atışlarıyla İsrail birliklerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail’in kuzeyinde ise Krayot'ta bulunan Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri Kompleksi ile Migdal Tefen Radar İstasyonu'nun hedef alındığı; Nehariye, Sasa, Kiryat Şimona ve Hagoshrim yerleşimlerine de roket ve dronlarla saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki Fatima Kapısı Sınır Kapısı'nda toplanan İsrail askerlerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu kesimlerini hedef alan hava saldırıları ile güneydeki kara saldırıları sürüyor.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki 9 köye saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 9 köy için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Zehrani Nehri'nin güneyindeki bazı köylerin tahliyesini istedi.

Zehrani Nehri'nin güneyindeki 9 köy sakinlerinin evlerini terk ederek kuzeye doğru göç etmelerini talep eden Adraee, Hizbullah'a ait altyapının olduğu gerekçesiyle söz konusu köylerin bombalanacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirtmişti.

Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde bir binaya şarapnel isabet etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Kisirvan ilçesinde bir binaya şarapnel isabet ettiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Kisirvan'da duyulan patlama sesleri önleme füzesi nedeniyle meydana geldi.

Önleme füze parçalarının dağılması nedeniyle birkaç kişi hafif yaralandı.

Önleme füzelerinden biri Kisirvan'a bağlı Faytarun beldesindeki bir alana düştü.

NNA'nın saldırıya ilişkin paylaştığı fotoğraflarda, Kisirvan'a bağlı Sahil Alma'da bir binanın isabet aldığı, yapıda ve yakındaki bir araçta hasarın meydana geldiği dikkati çekti.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde de Kisirvan'daki bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Genellikle Hristiyanların yaşadığı Sahil Alma, Beyrut'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Lübnan resmi makamlarından olaya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, İran tarafından fırlatılan bir füzenin Beyrut'a düştüğü iddia edildi.

İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin değerlendirme yapıldığı savunulan açıklamada, İsrail'e yönelik gerçekleştirilen İran misillemelerine ek olarak, İran'dan ateşlenen bir füzenin Beyrut'a düştüğü ileri sürüldü.

İsrail ordusu, kara işgalini genişlettiği Lübnan'da 1 askerinin "kaza" sonucu yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, kara işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde bir askerinin "operasyonel kazada" yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre, askerin "düşman ateşiyle" değil şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Kudüs Gücü mensubu olduğunu öne sürdüğü bir kişiye suikast düzenledi

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne mensup olduğunu öne sürdüğü Muhammed Ali Kurani'ye suikast düzenlediğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran istihbarat unsurlarının Lübnan'da faaliyetlerine devam ettiği savunuldu.

Beyrut'ta Kudüs Gücü'ne mensup olduğu ileri sürülen Kurani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddia edilen açıklamada, İran istihbaratının Lübnan topraklarında faaliyetlerini sürdürdüğü ve İsrail'e yönelik saldırıları organize ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in kuzeyindeki hastane, Lübnan'a saldırılarda yaralanan 23 askeri tedavi ettiğini açıkladı

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılarını şiddetlendirdiği 2 Mart'tan bu yana Hayfa'daki Rambam Hastanesi'ne 23 yaralı askerin getirildiği açıklandı.

İsrail'in kuzeyindeki Rambam Hastanesi’nden yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan’daki çatışmalarda yaralanan bir askerin daha hastaneye getirildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin yanı sıra aynı tarihten bu yana yaralanan 200’ü aşkın sivilin de tedavi edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, 6 Mart’ta Lübnan’ın güneyinde şiddetlendirdiği saldırılarda 2 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ayrıca İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlunun da Lübnan’a saldırılarda yaralandığı duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki kara çatışmalarında ölen ve yaralanan askerlerinin sayısına ilişkin sıkı sansür uygulandığı ifade ediliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kunin beldesinde el-Bereke Mahallesini hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Nebatiye'nin Habbuş, Şakra, Dibil, Kavzeh ve Hanin beldelerini topçu atışıyla hedef aldı.

Dibil beldesinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu Taybe beldesine de hava saldırısı düzenledi.

Sur kentinin güneyinde İsrail sınırındaki Nakura beldesine karadan sızan İsrail ordusu çok sayıda evi havaya uçurdu ve ateşe verdi.

Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerini hedef aldık

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini roket ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki çok sayıdaki yerleşim yerine roketler ve İHA'larla saldırı düzenlendiği, Ramot Naftali Kışlası, Kiryat Şimona, Misgav Am, Carmiel, Maalot Tarshisha ve Ayelet HaShachar yerleşim yerleri ile Adir Dağı bölgesinin hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin, Adisa, Hıyam, Nakura, Kavzeh, Alma eş-Şaab, Yarun ve Taybe beldelerinde de İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Hıyam beldesi ile Taybe yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 adet D9 askeri buldozerin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu da başta doğu ve güney kesimleri yoğun bir şekilde olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.