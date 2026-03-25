"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası

25 Mart 2026, Çarşamba 06:32
Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze tipindeki insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Irak merkezli İran'a yakın silahlı grupların sosyal medya hesapları, Erbil'deki ABD Konsolosluğu ile ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı'nın saldırılarda hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca Erbil'de kamikaze İHA ile düzenlenen saldırıda vurulan rezidansta yangın çıktığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, hedef alınan noktada ABD askerlerinin kaldığını iddia etti.

Sosyal medyada, İHA isabet eden bina ile çeşitli noktalardan alev ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırısı, İran'ın bölgedeki misillemeleri karşısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Erbil kentinde de askeri hareketlilik son günlerde tırmandı. AA muhabiri, Erbil'de salı akşam saatlerinde savaş jetlerinin bölgede yoğun biçimde uçtuğunu bildirdi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, "ABD liderliğindeki koalisyona ait savaş uçaklarının şehrin semalarını korumak ve izlemek" amacıyla uçtuğunu savundu.

Erbil'in Soran ilçesindeki IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin karargahı salı günü 6 balistik füzeyle hedef alınmış, saldırıda 6 Peşmerge ölmüş, 30'u da yaralanmıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ı sorumlu tuttukları saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.

İran ordusu yaptığı açıklamada, Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlediğini, orada bulunan ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yeri hedef aldığını duyurmuştu.

Ayrıca İran ordusu bir başka açıklamasında da 24 Mart sabahının ilk saatlerinde Erbil'e düzenlenen saldırının da karadan karaya füzelerle ordu tarafından yapıldığını bildirmişti.

Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine 23 saldırı düzenlediğini duyurdu

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 23 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

AA

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Francesca Albanese'den dünyaya çağrı: İsrail ile bağlarınızı koparın!

    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası

    Fikret Orman gözaltına alındı

    Beni Bediüzzaman'a kim götürecek?

    ''5816'' kapsamında tutuklanmıştı! - Felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak Hoca tahliye edildi

    İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

    Ateşkesin durdurmadığı İsrail yine 1 çocuğu öldürdü, 7 sivili yaraladı

    AB üyesi bazı ülkeler, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyatlar yaptı

    "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır"

    Ağrı'da askeri araç kaza yaptı: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
    📷

    DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

    Pasifik ada ülkesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem

    Vietnam bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

    "Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"

    Texas'ta petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

    Bediüzzaman dünya çapında anlatılmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fikret Orman gözaltına alındı
    Genel

    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası
    Genel

    Francesca Albanese'den dünyaya çağrı: İsrail ile bağlarınızı koparın!
    Genel

    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.