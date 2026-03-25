Irak'ta askeri dispansere hava saldırısı : 7 asker öldü 13 asker yaralandı

Irak Savunma Bakanlığı, Enbar'daki Habbaniye Askeri Dispanseri'ne düzenlenen hava saldırında 7 askerin öldüğü, 13 askerin yaralandığını bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığında söz konusu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Bakanlığa bağlı Habbaniye Üssü Amirliği bünyesindeki Habbaniye Askeri Dispanseri ve Habbaniye İşler Şubesi hain bir hava saldırısına maruz kaldı." denilen açıklamada, "Bu saldırı sonucunda, görevlerini yerine getirirken 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, saldırının, tıbbi tesislerin ve çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

"Sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli tırmanış"

Saldırıya tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suç teşkil eden eylem, ciddiyetle ele alınması ve sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor. Tıbbi tesislerin hedef alınması, hayat kurtarmaya yönelik kurumları hedef aldığı için her açıdan ağır bir suçtur. Bu korkak saldırılar, personelimizi görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacak; aksine onların vatan ve millet hizmetindeki kararlılığını daha da artıracak. Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutuyor."

Açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı düzenlendi

Irak merkezli İran'a yakın silahlı grupların sosyal medya hesapları, Erbil'deki ABD Konsolosluğu ile ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı'nın saldırılarda hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca Erbil'de kamikaze İHA ile düzenlenen saldırıda vurulan rezidansta yangın çıktığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, hedef alınan noktada ABD askerlerinin kaldığını iddia etti.

Sosyal medyada, İHA isabet eden bina ile çeşitli noktalardan alev ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırısı, İran'ın bölgedeki misillemeleri karşısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Erbil kentinde de askeri hareketlilik son günlerde tırmandı. Erbil'de salı akşam saatlerinde savaş jetlerinin bölgede yoğun biçimde uçtuğunu bildirildi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, "ABD liderliğindeki koalisyona ait savaş uçaklarının şehrin semalarını korumak ve izlemek" amacıyla uçtuğunu savundu.

Erbil'in Soran ilçesindeki IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin karargahı salı günü 6 balistik füzeyle hedef alınmış, saldırıda 6 Peşmerge ölmüş, 30'u da yaralanmıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ı sorumlu tuttukları saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.

İran ordusu yaptığı açıklamada, Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlediğini, orada bulunan ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yeri hedef aldığını duyurmuştu.

Ayrıca İran ordusu bir başka açıklamasında da 24 Mart sabahının ilk saatlerinde Erbil'e düzenlenen saldırının da karadan karaya füzelerle ordu tarafından yapıldığını bildirmişti.

ABD savaş uçakları Irak'taki Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenledi

ABD savaş uçaklarının Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Iraklı Şii milis gruplara yakın bir Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Enbar'daki Habbaniye Üssü'nde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı anına ait olduğu iddia edilen görüntüler de aynı hesap üzerinden paylaşıldı.

Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine 23 saldırı düzenlediğini duyurdu

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 23 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Iraklı Şii milis grup, ABD'nin Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısı görüntülerini paylaştı

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "İslami Direniş" adlı yapı, başkent Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntüler, "Irak'ta İslami Direniş Savaş Medyası" adlı bir Telegram hesabı üzerinden yayımlandı.

Milis grubun Bağdat'taki Victoria Üssü'ne düzenlediği İHA saldırısına ait görüntülerde, üste bulunan radar sistemleri ile savaş helikopterlerinin vurulduğu görülüyor.

Saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.