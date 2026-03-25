"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hem vuruyor, hem müzakere istiyor

25 Mart 2026, Çarşamba 11:14
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu 140’tan fazla geminin hasara uğratıldığı ya da imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, ABD’nin askerî saldırılarında bombardıman uçakları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri dahil çeşitli hava, deniz ve kara sistemlerini kullandığı aktarıldı. 

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile İran’a karşı yürüttükleri saldırıları 9 Nisan’da bitirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, İran ile son iki gündür “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler” yaptıklarını duyuran Trump’ın yaklaşık 21 gün içinde saldırıları sona erdirmeyi amaçladığını iddia etti. 

AA

