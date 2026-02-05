'The Washington Post çalışanlarının %30'unu işten çıkaracak' iddiası

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmaya başladığı öne sürüldü.

The New York Times'a konuşan kaynaklar, WP'nin işten çıkarmalarına ilişkin iddialarda bulundu. WP'nin, çalışanlarına geniş çaplı işten çıkarma sürecine başlandığını duyurduğunu savunan yetkililer, bunun, sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini söyledi. Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların, gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu etkileyeceğini ileri sürdü. WP'nin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin çok fazla mali kayıp yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği ve işten çıkarmalardan tüm departmanların etkilenebileceğine işaret ettiği aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.