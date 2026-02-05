"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

'The Washington Post çalışanlarının %30'unu işten çıkaracak' iddiası

05 Şubat 2026, Perşembe
ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmaya başladığı öne sürüldü.

The New York Times'a konuşan kaynaklar, WP'nin işten çıkarmalarına ilişkin iddialarda bulundu.

WP'nin, çalışanlarına geniş çaplı işten çıkarma sürecine başlandığını duyurduğunu savunan yetkililer, bunun, sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların, gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu etkileyeceğini ileri sürdü.

WP'nin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin çok fazla mali kayıp yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği ve işten çıkarmalardan tüm departmanların etkilenebileceğine işaret ettiği aktarıldı.

AA

