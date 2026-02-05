Epstein vakası ve manevî buhran

Amerika’da lağım gibi patlayan ve dünyanın hemen her tarafına sirayet ettiği anlaşılan “Epstein Vakası”, ibret almak isteyenler için sayısız derslerle doludur.

Bu hadisenin üstü örtülmeye çalışılır mı, yoksa yeni şok dalgalarıyla daha da genişler mi bilinmez. Bilinen bir şey varsa, o dünyanın büyük bir “manevî” buhran geçirdiği gerçeğidir. Zira, bu her tarafı necis ve utanç verici şebekeye bulaşanların “maddî” noktada herhangi bir sıkıntıları görünmüyor. Hepsi de milyarder olarak bilinen zengin tabakanın insanları.

Tabiî, böyle beynelmilel çaptaki kirli ilişkiler ağının içinde yer alanlar sadece zenginler değil Siyasetçiler, sanatçılar, istihbaratçılar, kraliyet ailesine mensup kimseler de bilerek ve isteyerek bu gayr-ı meşrû bataklığa atlamışlar. Yine bilerek ve isteyerek, reşit olmayan, yani henüz çocuk denilecek yaşta tuzağa düşürülen kızların istismar edilmesine kimi göz yummuş, kimi seyirci kalmış, kimi de insanlıktan çıkarak gayyâ kuyusuna atlamış.

Mağdur edilen çocuklar ve onların aileleri tarafından CİA’ya ve Adalet Bakanlığına işlenen mel’anetlerle ilgili ihbarlar yağınca, aslında bilinen hadisenin üzerine gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Tabiî, “günah adası”nın asıl sahibi olan Jeffrey Epstein, suçu sabit olup hapsi boylaması ve hapishanede şüpheli şekilde ölmesi (resmiyete göre intihar etmesi), yıllardır işlenen kirli ilişkiler ağının deşifre edilmesini daha da hızlandırmış oldu.

«

Yahudî asıllı olduğu bilinen Jeffrey Epstein, bir matematik öğretmeni iken, nasıl olduysa kısa süre içinde milyarder bir finansör oldu. Ardından, büyük yatırımcılar listesine girdi. 2008’de cinsî istismar organizatörü olduğu da tesbit edilince, hapis cezasına çarpıtırıldı. Çıktıktan sonra da aynı mel’anete devam etti.

Çıktıktan sonra, kendisiyle yapılan röportajlarda suçunu kabul etti. Hatta kendisine “Sen İblis misin?” şeklinde yöneltilen sorulara bile ciddi bir reaksiyon göstermeyerek, bu isnadı zımnen kabul etmiş oldu.

Epstein, 2019 yılında federal düzeyde cinsel amaçlı insan ticareti suçlamasıyla tekrar tutuklandı. 10 Ağustos 2019'da, yargılanmayı beklediği New York'taki hücresinde ölü bulundu.

Epstein davası, sadece bir tek şahsın suçlarını değil, küresel bir elit tabakanın dahil olduğu organize bir şebekeyi temsil ediyor. Bakalım, içinde 3 milyon sayfalık skandal belgeleri da barındıran küresel çaptaki bu organize kötülüğün üzerine ne kadar gidilecek ve bakalım insanlık bu tür kötülüklere karşı bir çare arayışı içine girecek mi? Aslolan mesele budur.

«

Gençlik Rehberi mahkemesi için 1952’de İstanbul’a gelen Bediüzzaman Hazretleri ile bir mülâkat yapan Eşref Edib, Sebilürreşad mecmuasında yayınladığı mülâkatın bir yerinde şöyle bir suâl yöneltiyor: “Yüz binlerce imanlı talebeleriniz size âti için ümit ve teselli vermiyor mu?

Said Nursî’nin bu suâle cevabı: “Evet, büsbütün ümitsiz değilim. Amma, bu husustaki ızdırabımı da giderecek umumî bir iman inkişafı göremiyorum. Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? …Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum.”

İşte, Amerika’da patlayan ve dünyayı dehşete düşüren o ahlâksızlık lağımı olan “Epstein Vakası”nın ortaya çıkardığı acı gerçek, Hz. Bediüzzaman’ın tâ yetmiş küsûr sene evvel ifade etmiş olduğu o “manevî buhran”ı tam tasdik ediyor.

Evet, ne yazık ki, “Dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor.” O buhran, bulaşıcı bir veba, bir tâun gibi yeryüzüne yayılıyor. Nice ekâbiri felce uğratıp hayatlarını tarumar ediyor. Hem öylesine yıkıcı bir kasırga ki, ne zenginlik dinliyor, ne şan-şöhret, ne de diplomasi ve siyaset. Etkisi altına aldıklarının tamamını âdeta temelinden sarsıp yıkıyor; ve işte yer yer enkaza çeviriyor.