Suriye-YPG anlaşmasında yeni adımlar atıldı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet ile YPG arasında varılan anlaşmanın olumlu ilerlediğini belirterek petrol sahaları ile Türkiye ve Irak sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirileceğini söyledi.

Baba, Kamışlı ve Haseke’de güvenlik güçlerinin konuşlanmasının sürdüğünü, sürecin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Hükümet güçlerinin şehirdeki varlığı sebebiyle terör örgütünün sivillere yönelik alıkoymalarına da değinen Baba, “Hükümet güçlerinin şehre girmesi sebebiyle tutuklanan kişiler olursa, bunu kabul etmiyoruz. Bu konu, SDG ile olumlu bir iletişimle çözülecek” diye konuştu. AA

