Ateşkesin başından beri 500 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, “Gazze’de Soykırım: Kolektif Bir Suç” başlıklı yeni raporunu sunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Albanese, bugün Gazze’deki Filistinlilerin, elektriksiz, barınaksız, battaniyesiz ve düzenli yiyecek ve suya erişim olmadan yaşamaya çalıştığına dikkati çekerek, “Birçok kişinin ateşkes olarak tanımladığı sürecin başından bu yana yaklaşık 500 kişi öldü. 31 Ocak’ta, Gazze Şehri ve Han Yunus’un kalıntılarını hedef alan saldırılarda altı çocuk da dahil olmak üzere 30’dan fazla Filistinli can verdi. Tüm bunların ortasında, son haftalarda, 2026 yılında 11 çocuk soğuktan ve hipotermiden öldü” diye konuştu. Albanese, diğer tarafta Batı Şeria’da, Doğu Kudüs’te, son 2 yılda yaklaşık 250 çocuk da dahil olmak üzere 1100’den fazla Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini de paylaştı. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.