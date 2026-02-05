Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiçbir belde yoktur ki, ahalisini kıyamet gününden evvel helâk etmiş yahut şiddetli bir azapla azaplandırmış olmayalım. İsrâ Suresi: 58 HADİS: Bir sabah Allah için yol almak veya akşamleyin geri dönmek dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2773

