ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Fransa raporu: 4,2 milyon kişi kötü barınma şartlarına sahip

05 Şubat 2026, Perşembe 03:33
Fransa'da Dezavantajlılar için Konut Vakfının raporu, ülkede yaklaşık 4,2 milyon kişinin kötü barınma şartları altında yaşadığını ortaya koydu.

Eski adı "Abbe Pierre Vakfı" olan Dezavantajlılar için Konut Vakfı, Fransa'daki vatandaşların barınma şartlarına ilişkin bu yılki raporunu yayımladı.

 

Raporda, Fransa'da 2025 yılının konut meselesi açısından "kara bir yıl" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

 

Ülkede, yaklaşık 4,2 milyon kişinin kötü barınma şartları altında yaşadığına dikkat çekilen raporda, 12,2 milyon kişinin ise konut krizinden farklı derecelerde etkilendiği kaydedildi.

Raporda, Fransa'da 350 bin kişinin evsiz olduğu, bu kişilerin sokakta veya acil barınma merkezlerinde kaldığı belirtilirken, 2024'te 912 evsizin sokakta öldüğü bilgisine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 214
