Japonya'da şiddetli kış: Son 20 günde 35 kişi öldü, 358 kişi yaralandı

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar sebebiyle ülke genelinde son 20 günde 35 kişinin öldüğü, 358 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ağır kış şartlarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi ölürken, Akita eyaletinde 7, Yamagata eyaletinde 5, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinde 4'er, Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişi öldü. Japonya Meteoroloji Ajansı, güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların arttığını bildirerek, vatandaşları çığ riskine ve çatılardan düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. AA

