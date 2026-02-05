ABD ile İran yarın Umman'da görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve bir Beyaz Saray yetkilisinden gelen açıklamalara göre, ABD-İran nükleer görüşmeleri cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak.

Axios: Arap liderleri Beyaz Saray'a baskı yapınca müzakerelere yeniden dönüldü İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı. ABD tarafından ise bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin, İran'la müzakerelerin yeri konusundaki sorusuna yazılı cevap verdi. ABD'li yetkili, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi. Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı. Bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etmişti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söylemişti. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirmişti. AA

