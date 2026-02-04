"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Guterres: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır

04 Şubat 2026, Çarşamba 08:01
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de sürdürülebilir herhangi bir çözümün uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini belirterek, “Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır.” dedi.

Guterres, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılmasına İlişkin Komitesinin (CEIRPP) BM Genel Merkezi'nde düzenlenen yıllık toplantısında konuştu.

CEIRPP’in 50 yıldır Filistin halkının devredilemez haklarını savunduğunu vurgulayan Guterres, “(Bu) tamamen, tutarlı bir şekilde ve gecikmeden gerçekleştirilmeli ve saygı görmelidir.” ifadesini kullandı.

Guterres, geçen yıl BM Genel Kurul'u tarafından onaylanan New York Deklarasyonu’nun, iki devletli çözüme doğru açık ve uygulanabilir bir yol sunduğunu hatırlatarak, “2026’da saat hızla işliyor. Önümüzdeki yıl, barışa doğru mu yönelecek, yoksa umutsuzluğun uçurumuna mı sürüklenecek?” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’de Filistinlilerin ciddi acılar çekmeye devam ettiğinin ve sahada durumun “son derece kırılgan” olduğunun altını çizen Guterres, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

Genel Sekreter, tüm taraflara anlaşmayı tam olarak uygulama çağrısı yaparak, Refah Sınır Kapısı'nın açılması da dahil, insani yardımların hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını talep etti.

“Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır.” diyen Guterres, Gazze'deki sürdürülebilir herhangi bir çözümün, uluslararası hukuka uygun olması, Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün meşru ve uluslararası alanda tanınmış bir Filistin Hükümeti tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Sadece 2025 yılında Batı Şeria'da 37 binden fazla Filistinli yerinden edildi”

Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin genişlemesinin, yıkımların ve yerinden etmelerin hızlandığına da işaret ederek, “Sadece 2025 yılında Batı Şeria'da 37 binden fazla Filistinli yerinden edildi, İsrail yerleşimcilerinin şiddetinde de rekor seviyelere ulaşıldı.” dedi.

İsrail'in yakın zamanda E1 bölgesinde 3 bin 401 konut inşa edeceğini açıklamasını “son derece endişe verici” olarak niteleyen Guterres, “Eğer hayata geçirilirse, kuzey ve güney Batı Şeria'yı birbirinden ayıracak, toprak bütünlüğünü zedeleyecek ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğine ciddi bir darbe indirecektir.” uyarısında bulundu.

Guterres, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının ve eylemlerinin “derin bir istikrarsızlığa” yol açtığına ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekerek, BM’ye üye devletlere "Filistin için her alanda önemli ölçüde adım atma" çağrısı yaptı.

