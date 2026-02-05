'İstatistik hatası değil, bilerek kötülük' - 'Enflasyon yine soframızdan çaldı'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, “Bu bir istatistik hatası değil, bilinçli ve organize bir kötülüktür!” dedi.

Enflasyon oyunları: Aralık: 0,89 - Ocak: 4,84

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aylık bazda Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklayarak işçinin, emeklinin, memurun ve tüm emekçilerin alın terini gasp eden TÜİK, maaş zamları yapıldıktan hemen sonra Ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84 olarak duyurdu. Verilen zamlar daha milletin cebine girmeden eridi, bitti, buharlaştı!” dedi.

Soygun düzeni

Davutoğlu, şunları söyledi: “Olan biten son derece açık: Zamlar yapılmadan önce enflasyon düşük gösterildi, vatandaşın cebinden çalındı; zamlar verildikten sonra ise oran bir anda yukarı çekildi. Bu bir istatistik hatası değil, bilinçli ve organize bir kötülüktür! Milletten alıp sermayeye aktaran bu düzenin adı artık ekonomi politikası değil, soygun düzenidir.”

Ankara - Anka

***

Enflasyon yine soframızdan çaldı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ocak ayı enflasyonu ile memur ve emekliye yapılan zamların daha ilk aydan eridiğini belirterek, “Enflasyon yine yurttaşın, emeklinin sofrasından aldı. Maaşlar cebe girmeden buharlaştı. Bu tablo zam değil, yoksulluğun kalıcı hale getirilmesidir” dedi.

İktidarın enflasyon verilerini maaş artışları döneminde baskıladığını savunan Bakırlıoğlu, “Ne hikmetse memura ve emekliye zam verileceği ay enflasyon aşağıya çekiliyor. Zam yapıldıktan sonra ise enflasyon birden yükseliyor. Bu, tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir. Yılın ilk ayında enflasyon neredeyse yüzde 5. Daha maaşlar ele geçmeden alım gücü eridi” diye konuştu.

Ankara - Anka