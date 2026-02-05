"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

'Hamaney'in çok endişelenmesi gerek'

05 Şubat 2026, Perşembe
ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda ortaya çıkan belirsizliğe ilişkin soruları yanıtlarken "Onun (Hamaney'in) çok endişelenmesi gerek. Evet, endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi onlar bizimle müzakere ediyorlar." dedi.

İranlı protestocularla ilgili bir soruya ise ABD Başkanı Trump, "Göstericilerin arkasındayız." cevabını verdi.

Trump, "O ülke (İran) şu anda bizim yüzümüzden karışıklık içinde. Oraya girdik, nükleer programlarını yok ettik. Orta Doğu'da barış sağlandı. Eğer nükleer programlarını yok etmeseydim Orta Doğu'da barış olmazdı çünkü Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran'dan çok korkuyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi

Trump röportajda, Minneapolis'teki olaylara ilişkin son durumu ve düşüncelerini de paylaştı.

Kendisi tarafından görevlendirilen Tom Homan'ın "700 ICE görevlisinin eyaletten ayrılacağını" açıklamasıyla ilgili "Bunu siz mi istediniz?" sorusuna Trump, önce "Evet." cevabını verdi ancak hemen ardından bu talimatı bizzat kendisinin vermediğini ifade etti.

Minneapolis'teki olaylardan nasıl bir ders çıkardığı yönündeki soruya da Trump, "Belki biraz daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik. Ancak yine de sert olmak zorundasınız çünkü karşı karşıya olduğumuz, gerçekten zorlu suçlular." değerlendirmesini yaptı.

Eyalet yönetimlerinin suçluları yakalaması ve suç oranlarının düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde "milyonlarca" yasa dışı göçmenin ülkeye geldiğini belirtti.

"Açık sınır politikası uygulayarak 25 milyon insanı ülkemize kabul ettik. Hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği türden insanları. Onları sınır dışı ediyoruz." diyen Trump, suç oranlarının kendileri sayesinde düştüğünü savundu.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Trump'ın görevlendirdiği sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, yaptığı açıklamada, 700 ICE görevlisinin eyaletten ayrılacağını duyurmuştu.

Trump, faiz oranlarının düşürüleceğinden pek şüphe duymadığını söyledi 

Trump, faiz oranları ve Fed Başkanı adayına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Faiz oranlarının düşürüleceğine dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok." cevabını verdi.

Trump, "Yeni Fed adayınız, faizleri düşürmesini istediğinizi anlıyor mu?" sorusu üzerine "Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurmuştu.

AA

