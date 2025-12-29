"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Topraklarınızı satmayın

29 Aralık 2025, Pazartesi 17:00
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somaliland halkına, yabancı güçlerin Somali topraklarına girmesine izin vermemeleri çağrısı yaptı.

İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
Terör devleti İsrail, Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanıdı; bölgeden ve dünyadan tepki yağdı
İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor
İsrail, Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını açıkladı

 

Mahmud, Mecliste yaptığı konuşmada, Somaliland halkına hitaben, "Kuzeydeki kardeşlerim, bugün düşmanın topraklarınıza yerleşmemesi için her türlü güce ve imkana sahipsiniz. Ancak yarın düşman topraklarınıza yerleştiğinde, bu fırsatlara ve güce sahip olmayabilirsiniz." diye konuştu.

 

Somali halkının tarihsel duruşuna işaret eden Mahmud, ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde yabancı güçlerin kolayca barındırılmasına izin veren bir geçmişin bulunmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mahmud konuşmasında, ülkenin kuzeyinde yaşayan halka da çağrıda bulunarak, mevcut şartların tarihi bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Ülkesinin bağımsızlığını, ulusal birliğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlarını korumak amacıyla her türlü diplomatik ve hukuki adımı atma konusunda kararlı olduklarını aktaran Mahmud, Somali'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Mahmud, "Somali devleti, bağımsızlığını, birliğini ve dünyanın tanıdığı sınırlarını korumak için vazgeçilmez her türlü diplomatik ve kanuni adımı atmaya karar vermiştir." dedi.

"Somali Somalililerindir"

Mahmud, "Kuzeyde yaşayan kardeşlerim, tarihinizde milletin düşmanlarının topraklarınızda rahatça ağırlanmasına izin verilmiş bir dönem yoktur." ifadelerini kullandı.

Toprak bütünlüğünün yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Somali tarihinin işgal ve dayatmalara karşı direnişle şekillendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, konuşmasını "Somali, Somalilerindir." mesajıyla tamamladı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

AA

