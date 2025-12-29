"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

29 Aralık 2025, Pazartesi 01:22
İsrail’in, Somali’nin bir parçası olan Somaliland’i “bağımsız devlet” olarak tanımasına Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile uluslararası kuruluşlardan sert tepkiler geldi.

İsrail’in Somali’nin bir parçası olan Somaliland’i dün “bağımsız devlet” olarak tanıma kararından hemen sonra Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile uluslararası örgütlerden art arda tepki açıklamaları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirdi.

Uluslararası hukuka aykırı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in bu adımına ilişkin açıklamasında, “Başbakan Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırıdır” ifadesini kullandı. Somali’nin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Mahmud, “Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz” dedi.

Somali’nin toprak birliği ihlâl edildi

İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in “Somaliland” bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasını kınadı. İİT’den yapılan açıklamada, bu adımın, Somali’nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulandı. Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, İİT’nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukuk ilkelerinin, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı ve bölgesel istikrarı zayıflatabilecek her türlü eylemin reddedildiği belirtildi.

BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), İsrail’in Somaliland bölgesinin “bağımsızlığını tanımasını” görüşmek üzere 29 Aralık’ta acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD merkezli X platformu üzerinden 29 Aralık’ta yapılması planlanan toplantı için “Siyasî tartışmalardan kaçınmayacağız” yorumunu yaptı. 

 

Arap Birliği kararı reddetti

Arap Birliği, İsrail’in “Somaliland” bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasına yönelik Arap ülkelerinin reddini teyit etmek amacıyla pazar günü temsilciler düzeyinde acil toplantı yapılacağını duyurdu. Açıklamada, toplantının Arap ülkelerinin Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyebilecek her türlü tek taraflı uygulama veya kararı reddetmeyi ve ilgili uluslararası hukuk ilkeleri ile Arap Birliği ve Afrika Birliği’nin ilgili kararlarına bağlılığın altını çizmeyi amaçladığı kaydedildi.

AA

