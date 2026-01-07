Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ilişkin, Ada'nın bulunduğu Arktik bölgesinde güvenliğin, NATO müttefikleriyle sağlanması gerektiğini belirtti.

7 Avrupa ülkesinin liderleri, Trump'ın ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyaçları olduğu ifadelerinin ardından konu hakkında ortak açıklama yaptı.

Danimarka Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Grönland'ın bulunduğu Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa için "kilit öncelikte" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Danimarka ve dolayısıyla bu ülkeye bağlı özerk bölge Grönland'ın, NATO üyesi olduğu vurgulanarak müttefiklerin Arktik'i güvenli tutmak için faaliyetlerini artırdığı ifade edildi.

"Arktik'teki güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı dahil BM Şartı ilkelerini savunarak ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bu ilkelerin evrensel olduğu ve onları savunmaktan "asla vazgeçilmeyeceği" vurgulandı.

Açıklamada, Washington ile Kopenhag arasında 1951'de imzalanan ve ABD'nin Grönland'da askeri üsler inşa etme, Ada yönetimiyle Danimarka'yı bilgilendirdiği sürece buradaki kuvvetlerini serbestçe hareket ettirmesini sağlayan anlaşmaya atıfta bulunularak ABD'nin, Arktik'te güvenliğin sağlanması için "önemli ortak" olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri müdahalenin ardından "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını yinelemiş, birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) bu açıklamaya tepki göstermişti.

Trump ayrıca, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.