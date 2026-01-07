"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

07 Ocak 2026, Çarşamba 10:04
Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ilişkin, Ada'nın bulunduğu Arktik bölgesinde güvenliğin, NATO müttefikleriyle sağlanması gerektiğini belirtti.

7 Avrupa ülkesinin liderleri, Trump'ın ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyaçları olduğu ifadelerinin ardından konu hakkında ortak açıklama yaptı.

 

Danimarka Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Grönland'ın bulunduğu Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa için "kilit öncelikte" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Danimarka ve dolayısıyla bu ülkeye bağlı özerk bölge Grönland'ın, NATO üyesi olduğu vurgulanarak müttefiklerin Arktik'i güvenli tutmak için faaliyetlerini artırdığı ifade edildi.

"Arktik'teki güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı dahil BM Şartı ilkelerini savunarak ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bu ilkelerin evrensel olduğu ve onları savunmaktan "asla vazgeçilmeyeceği" vurgulandı.

Açıklamada, Washington ile Kopenhag arasında 1951'de imzalanan ve ABD'nin Grönland'da askeri üsler inşa etme, Ada yönetimiyle Danimarka'yı bilgilendirdiği sürece buradaki kuvvetlerini serbestçe hareket ettirmesini sağlayan anlaşmaya atıfta bulunularak ABD'nin, Arktik'te güvenliğin sağlanması için "önemli ortak" olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri müdahalenin ardından "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını yinelemiş, birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) bu açıklamaya tepki göstermişti.

Trump ayrıca, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    “Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz”

    Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

    Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

    Elektrik ve gaza zam yolda

    Beyaz et zammı kanatlanacak

    "Kapalıçarşı soruşturması"nda 4. dalga operasyon: 68 kişi gözaltına alındı

    ABD'ye tepki mitingi düzenleyecek

    İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İman ve kardeşlik şuuru Başiskele’de buluştu
    Genel

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'
    Genel

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.