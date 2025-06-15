Trump: Tabiî ki İsrail’i destekliyoruz - ABD’den İsrail’e savunma desteği sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in İran’a yönelik askerî eylemleri hakkında “çok başarılı bir saldırı” nitelemesi yaparak, “Tabii ki İsrail’i destekliyoruz, apaçık ortada ve kimsenin daha önce hiç desteklemediği kadar destekliyoruz” diye konuştu.

Trump, iki ay önce İran’a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiklerine dikkati çekerek, “Bugün 61. gün” dedi. ABD ile devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varması için İran’a çağrıda bulunan Trump, “Artık çok geç olmadan bir anlaşma yapmak için masaya gelmeliler. Onlar için çok geç olacak” değerlendirmesinde bulundu. ABD’den İsrail’e savunma desteği ABD, İsrail-İran gerilimi sebebiyle Ortadoğu’daki askerî varlığını arttırdı ve bölgedeki asker sayısı 40 bine ulaştı. ABD basınına göre ise ABD, İran’ın akşam saatlerinde başlayan İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarını engellemek amacıyla aktif savunma desteği veriyor. ABD Donanmasına, balistik füzelere karşı savunma kapasitesine sahip USS Thomas Hudner destroyerinin Batı Akdeniz’den Doğu Akdeniz’e doğru seyretmeye başlaması ve Beyaz Saray tarafından talep edilmesi halinde hazır olabilmesi için ikinci bir destroyerin de ilerlemeye başlaması talimatını verildi. Böylece ABD donanması, İsrail’e daha yakın bir konumda olacak. AA

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