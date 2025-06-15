BM: Uluslararası saldırganlık suçu

Birleşmiş Milletler’in terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, X’ten yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının, “BM Sözleşmesi’nin 2(4) maddesi uyarınca yasaklanmış bir güç kullanımı, İran’a kendini savunma hakkı veren 51. madde uyarınca bir silâhlı saldırı” ifadelerini kullandı.

Saul, bunun, İsrail liderleri tarafından gerçekleştirilen uluslararası “saldırganlık suçu” olmasının muhtemel olduğuna da işaret etti. Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Orta Doğu’daki her türlü askeri tırmanışı kınadığı belirtildi. Açıklamada, Guterres’in “her iki taraftan da azamî itidal göstermelerini ve ne pahasına olursa olsun bölgenin kaldıramayacağı bir durum olan daha derin bir çatışmaya sürüklenmekten kaçınmalarını istediği” kaydedildi. AA

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