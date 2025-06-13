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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Petrol fiyatları yüzde 7'den fazla yükseldi

13 Haziran 2025, Cuma 23:25
Dün 69,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,65 dolar seviyesinde tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7'den fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

 

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

İran, İsrail saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini, dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından ABD'nin de sorumlu olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından ABD de sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail'in İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ederek, Tahran'daki birkaç yerleşim alanı ve ülkenin birkaç şehri de dahil olmak üzere bazı bölgelere saldırdığı kaydedildi.

Aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine saldırı başlattıklarını duyurdu.

Önemli petrol üretim bölgesi olan Orta Doğu'da gerginliğin tırmanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ve tutarsız ticaret politikaları nedeniyle küresel ekonomi üzerinde baskıların arttığı bir dönemde finansal piyasalara yeni belirsizlik katıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tek taraflı bir eylem" olarak nitelendirdi ve Washington'un bu saldırılarda yer almadığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde ABD'li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle Bağdat Büyükelçiliği'ndeki zorunlu olmayan personelleri geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personelin ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Gerilim, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmaya varma çabalarının çıkmaza girmiş gibi görünmesiyle artmıştı. Her iki ülkeden yetkililer ve Ummanlı arabuluculara göre, ABD ve İranlı yetkililer pazar günü Umman'da Tahran'ın artan uranyum zenginleştirme programı üzerine 6. tur görüşmeleri gerçekleştirecekti.

Brent petrolde teknik olarak 75,71 doların direnç, 65,72 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA

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