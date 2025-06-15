İran’da eğitim kurumları tatil edildi - İsrail'de OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi.

İran, İsrail'e 80'e yakın füze attı: 10 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı

İran'dan İsrail'e ikinci dalga misilleme saldırıları başladı

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu: İran’dan gönderilen füzelerin çoğu engellendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e yönelik son bir saatte birkaç füze fırlatıldığı belirtildi.

Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ordu önceki açıklamasında, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirirken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, vatandaşlarının sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi.

Ordu açıklamasında, durum değerlendirmesinin ardından, İç Cephe Komutanlığınca ülke genelindeki tüm korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

İç Cephe Komutanlığının talimatlarının izlenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, saldırı uyarısı nedeniyle İsrail’in kuzey ve merkezinde sirenler çalarken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “(İsrail’den) Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz.” açıklamasında bulundu.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerini ve hava savunma sistemlerini vurmakla tehdit etti

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgeyi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, açıklamalarda bulundu.

Katz, "Buradan Tahran'daki zorba diktatör (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'e açıkça söylüyorum: Eğer bu saldırılarla bizi diz çöktüreceğini sanıyorsa, yanılıyor. Mesajı ilettim. Yılanın başını ezeceğiz. Nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

İran rejimine ait stratejik hedeflerin de vurulacağını söyleyen Katz, bu saldırılarla İsrail’e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını savundu.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, İran'ın bugün İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının, enkaz altından bir cesedin daha çıkarılmasıyla 7'ye yükseldiğini açıkladı.

İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da bir apartmana isabet etmesi sonucu en az 6 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bat Yam'daki saldırıda kayıpların da bulunduğu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

İran'da bir gecede 80, 3 günde 170 hedefin vurulduğu iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise dün gece hava kuvvetlerine ait uçakların İran semalarında uçtuğu ve İran'ın nükleer projesi kapsamındaki hedefleri vurduğu iddia edildi.

Açıklamada, 50 savaş uçağının, İran Savunma Bakanlığı, Tahran'daki Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) ve İran rejiminin nükleer arşivlerini sakladığı yerler dahil olmak üzere 80'den fazla hedefi vurduğu kaydedildi.

İran'a 13 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda ise 170'ten fazla hedefin ve 720'den fazla askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, İran'ın nükleer programına saldırmaya devam edeceklerini söyledi

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

Ben-Gvir, saldırılarda hasar görmüş bir binanın içinde yaptığı konuşmayı, “Tanrı’nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek” ifadeleriyle X hesabından paylaştı.

"İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırması gerekiyordu." diyen aşırı sağcı Bakan, ülkesinin, "İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini" belirtti.

İran’da eğitim kurumları tatil edilirken İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a uzatıldı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı.

Ferhadi, "ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için" tüm eğitim kademelerinin sınavlarının ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını söyledi.

Sınavların yeni tarihlerinin daha sonra duyurulacağını belirten Ferhadi, iptal olan sınav giriş belgelerinin ise yeniden düzenleneceğini kaydetti.

İsrail hükümeti de iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar uzatılması kararını kabul etti.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, hükümet, yaptığı çevrim içi oturumda kararı onayladı.

İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime uzaktan çevrim içi devam edileceğini duyurdu, sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'de, İran saldırısında 7 kişinin öldüğü Bat Yam'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail Ulusal Arama Kurtarma Birimi Komutanı ve sağlık görevlisi Tani Kramer, bölgede yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, düşen füzeden çok sayıda binanın etkilendiğini belirtti.

Kramer, "Bu sabah saat 02.50 civarında bir çağrı aldık. Bir binanın füzeyle doğrudan vurulduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.

Olay yerine vardıklarında alanı kontrol altına alarak diğer ekiplerle birlikte kurtarma için çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kramer, bir binanın doğrudan isabet aldığını, çevredeki çok sayıda binanın ise hasar gördüğünü anlattı.

Saldırıdan 61 bina etkilendi

Bat Yam'a isabet eden füze nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hipersonik olduğu belirtilen füzenin sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, havada süzülürken yüksek hızla dalışa geçtiği dikkati çekti.

Füzenin, isabet ettiği binanın dış cephesinin tamamen yıkıldığı, çevre sokaklar da dahil geniş bir alanda binalarda hasara yol açlığı gözlendi.

İsabet alan binanın bulunduğu sokaktaki diğer binaların cephelerinde de hasar oluştuğu, çevre sokaklardaki binaların ise camlarının kırıldığı, toplamda 61 binanın saldırıdan etkilendiği kaydedildi.

Bölgede etrafa yayılmış moloz, binalardan düşen parçalar, arabaların aldığı hasar da patlamanın şiddetini ortaya koyuyor.

Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, yaptığı açıklamada, saldırıda 100'den fazla kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu aktardı.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.