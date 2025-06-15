Can Kardeş'ten çocuk festivaline destek

"EMPATİ TOPLUMSAL DUYARLILIK VE FARKINDALIK EĞİTİM DERNEĞİ" NİN DÜZENLEDİĞİ DİYARBAKIR ÇOCUK FESTİVALİ'NDE, ÇOCUKLARA CAN KARDEŞ DERGİSİ HEDİYE EDİLDİ.

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YARIŞMALAR VE HEDİYELER

8 Haziran’da Diyarbakır Koşuyolu Parkı’nda gerçekleşen Empati Çocuk Festivali, çocukların coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Gün boyunca düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, festival alanında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

HER DERGİ BİR SEVGİ

Çocuklara ve gençlere hediye olarak dağıtılan Can Kardeş ve Genç Yorum dergileri sadece eğitime ve kültüre bir katkı değil, aynı zamanda çocukların yüzlerini gülümseten bir umut ve ilham oldu. Sevgi ile verilen dergiler çocukların dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Empati Derneği Kurucu Başkanı Taha Eyyüp Siyahhan, yapılan bu anlamlı destek için Yeni Asya ailesine teşekkür ederek, “Bir çocuğun eline kitap ve dergi uzatmak, onun geleceğine ışık tutmaktır. Her kitap bir umut, her destek bir iyileşmedir” ifadelerini kullandı. "Empatiyle kurulan bu köprü, çocukların gözlerindeki ışıltıya bilgi ve sevgi kattı" dedi.

ABDÜLKADİR ÖZER - DİYARBAKIR