İsrail, İran'a yeni saldırılar düzenleyecek - İran'ın saldırılarında 3 İsrailli öldü, 172 İsrailli yaralandı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

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İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından Tahran'ın yaptığı misilleme saldırılarında 3 İsraillinin öldüğü, 172 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın misilleme saldırılarının başlamasından bu yana yaralananların sayısını paylaştı.

İran'ın düzenlediği ilk saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 İsraillinin öldüğü kaydedildi.

İran'ın misillemesinin başlamasından beri hastanelere 172 yaralanın geldiği aktarılan haberde yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü.

Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.

Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de son 24 saat içinde İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürüldü.

IRNA: İsrail saldırısında Mehrabad Havalimanı pistinde hasar meydana gelmedi

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

İran: Fordo Nükleer Tesisi'nde nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir." dedi.

Ülke genelinde hiçbir nükleer tesiste can kaybı yaşanmadığını dile getiren Kemalvendi, "Geçmişte de nükleer endüstrimizin zarar gördüğü bazı olaylar yaşanmıştı, ancak biz onları çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.

İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.